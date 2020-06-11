Торговые центры в Подмосковье откроют 25 июня

С пятницы 12 июня жители и гости Подмосковья смогут посещать летние веранды кафе и ресторанов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Уже в эту пятницу можно будет отдыхать на улице, - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".

Кроме того, с понедельника, 15 июня, возвращаются к плановой работе все поликлиники и открываются все подмосковные музеи.