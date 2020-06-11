Торговые центры в Подмосковье откроют 25 июня

В частности, с 25 июня разрешено открыться торговым центрам - без ограничения по площади и требования отдельного входа.
Напомним, сейчас в Подмосковье работают торговые площадки, не превышающие 400 квадратных метров, а также имеющие отдельный вход.
В пятницу в Подмосковье откроются летние веранды
С пятницы 12 июня жители и гости Подмосковья смогут посещать летние веранды кафе и ресторанов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
- Уже в эту пятницу можно будет отдыхать на улице, - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".
Кроме того, с понедельника, 15 июня, возвращаются к плановой работе все поликлиники и открываются все подмосковные музеи.
Социальные карты жителям Подмосковья разблокируют 15 июня
С 15 июня вновь начнут работать на оплату проезда в общественном транспорте социальные карты жителей Московской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.
Режим самоизоляции для обладателей социальных карт при этом по-прежнему сохраняется. То есть гражданам старше 65 лет и лицам с тяжёлыми хроническими заболеваниями все так же рекомендовано не посещать общественных мест.
Также с 15 июня в Подмосковье возобновляется работа фотоателье, автошкол, агентств по трудоустройству и подбору персонала, организаций, имеющих медицинскую лицензию, и организаций, осуществляющих операции с недвижимым имуществом.
Запись в МФЦ вновь открыта не только по телефону, но и на портале госуслуг.