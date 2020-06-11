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11.06.2020 22:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Торговые центры в Подмосковье откроют 25 июня

Текст: Ирина Рыбникова
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое снимает часть коронавирусных ограничений на территории области.
Собянин призвал соблюдать масочный режим

В частности, с 25 июня разрешено открыться торговым центрам - без ограничения по площади и требования отдельного входа.

Напомним, сейчас в Подмосковье работают торговые площадки, не превышающие 400 квадратных метров, а также имеющие отдельный вход.

В пятницу в Подмосковье откроются летние веранды

Текст: Ирина Рыбникова

С пятницы 12 июня жители и гости Подмосковья смогут посещать летние веранды кафе и ресторанов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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- Уже в эту пятницу можно будет отдыхать на улице, - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".

Кроме того, с понедельника, 15 июня, возвращаются к плановой работе все поликлиники и открываются все подмосковные музеи.

Социальные карты жителям Подмосковья разблокируют 15 июня

Текст: Ирина Рыбникова

С 15 июня вновь начнут работать на оплату проезда в общественном транспорте социальные карты жителей Московской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

В пятницу в Подмосковье откроются летние веранды

Режим самоизоляции для обладателей социальных карт при этом по-прежнему сохраняется. То есть гражданам старше 65 лет и лицам с тяжёлыми хроническими заболеваниями все так же рекомендовано не посещать общественных мест.

Также с 15 июня в Подмосковье возобновляется работа фотоателье, автошкол, агентств по трудоустройству и подбору персонала, организаций, имеющих медицинскую лицензию, и организаций, осуществляющих операции с недвижимым имуществом.

Запись в МФЦ вновь открыта не только по телефону, но и на портале госуслуг.

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