Уволен подозреваемый в получении взятки сотрудник органов внутренних дел

По результатам проведенной проверки сотрудник, подозреваемый в получении взятки, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители.

Петрова рассказала, что командир взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу требовал у предпринимателя 140 тысяч рублей за непривлечение его организации к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства работниками.

В отношении полицейского следственными органами возбуждено уголовное дело.