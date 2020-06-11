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11.06.2020 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уволен подозреваемый в получении взятки сотрудник органов внутренних дел

Текст: Михаил Фалалеев

По результатам проведенной проверки сотрудник, подозреваемый в получении взятки, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители.

Петрова рассказала, что командир взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу требовал у предпринимателя 140 тысяч рублей за непривлечение его организации к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства работниками.

В отношении полицейского следственными органами возбуждено уголовное дело.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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