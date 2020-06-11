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11.06.2020 21:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Белгородской области откроются бани и массажные салоны

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписал постановление, в котором сказано об очередных послаблениях режима повышенной готовности, оставленного в регионе до особого распоряжения.

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Так, с 13 июня в области возобновляют работу косметологические, массажные салоны, спа, бани, сауны, солярии. С учетом снятых ранее ограничений, закрытыми остаются кальянные, букмекерские конторы, тотализаторы, фитнес-центры. При этом постановлением разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, уличных спортплощадках, беговых и велодорожках и стадионах при соблюдении социальной дистанции не менее пяти метров.

Кроме того, непродовольственные магазины и рынки возобновят работу в выходные дни. До этого они работали лишь по будням.

Поправки внесены и в пункт о массовых мероприятиях. Они по-прежнему запрещены, за исключением конференций и собраний, которые проводятся "избирательными объединениями по выдвижению кандидатов в депутаты".

В настоящее время в Белгородской области выявлено 3137 случаев коронавируса, 76 из них - за последние сутки.

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