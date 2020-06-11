В Курской области режим повышенной готовности продлен до 5 июля

Глава Курской области Роман Старовойт заявил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 5 июля. Об этом он написал на своей странице в соцсети, отметив, что в то же время "осторожно и ответственно" регион будет возвращаться к обычному ритму жизни.

В частности, в области откроются непродовольственные ярмарки, в вузах начнут работать приемные комиссии, а перечень услуг МФЦ расширится, однако без открытия новых окон и выхода дополнительных сотрудников на работу.

"Также официально открывается купальный сезон, - отметил Роман Старовойт. - Из 52 пляжей на сегодняшний день готовы 45. Однако я знаю, что фактически многие их посещают уже сейчас. Поручил ответственным ввести строгий контроль за социальной дистанцией. Пошли купаться? Не собирайтесь большими группами! Коронавирус песка и воды не боится. По рекомендации главного санитарного врача области я откладываю открытие летних кафе и веранд, фитнес-клубов. Детскую оздоровительную кампанию планируем начать с 15 июля. К этим вопросам вернемся на следующем заседании. Тогда же рассмотрим дальнейшее снятие ограничений с 22 июня".

Он также пояснил, что означает продление режима повышенной готовности до 5 июля.

"Мы постепенно вливаемся в привычный жизненный ритм. Но в этот период времени все службы, в том числе система здравоохранения, продолжают работать в усиленном режиме. Необходимо соблюдать все меры предосторожности. В общественных местах нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию от других людей", - добавил губернатор.

Помимо этого, он объявил о переносе Парада Победы на 23 августа, отметив, что эта дата для Курской области символична: именно в этот день советские войска окончательно разгромили фашистов на Курской дуге.

В настоящее время в Курской области выявлено 3769 случаев коронавируса, в том числе 79 - за последние сутки.