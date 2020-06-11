В Москве 12 КТ-центров вернутся к амбулаторному приему пациентов

Она отметила, что коронавирус отступает, поэтому в городе нет необходимости использовать в большом объеме стационарную или амбулаторную инфраструктуру, которая была развернута для борьбы с COVID-19. "Потребность в КТ-центрах для диагностики пневмонии сократилась практически в два раза, поэтому 12 КТ-центров выходят из работы с инфекцией и возвращаются к нормальному ритму работы", - отметила Анастасия Ракова.

По ее словам, 12 КТ-центров возобновят амбулаторный прием пациентов по всем направлениям. Кроме того, при необходимости в поликлиниках будет налажена круглосуточная работа КТ- и МРТ-аппаратов.

Заммэра добавила, что КТ-центры работают чуть менее двух месяцев и за это время было проведено 165 тысяч исследований. "Подавляющее большинство пациентов успешно пролечились и выздоровели", - рассказала заммэра.

Во всех зданиях 12 КТ-центров перед началом работы будет проведена тщательная дезинфекция. Кроме того, тестирование на коронавирусную инфекцию пройдет весь медицинский персонал учреждений.

В середине апреля по предложению Клинического комитета в Москве на базе городских поликлиник были развернуты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Помимо КТ, для пациентов с подозрением на COVID-19 в этих центрах проводят дополнительные обследования: общий анализ крови, ЭКГ, забор мазков на новую коронавирусную инфекцию. Такой подход дает возможность не только диагностировать наличие пневмонии, но и определить ее характер.