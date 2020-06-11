В Москве приезжий пытался украсть деньги из банкомата

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь сообщила о задержании взломщика банкомата.

Екатерина Гузь рассказала, что оперативники УУР ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали 35-летнего приезжего, подозреваемого в попытке кражи денег.

В территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя банка. Он рассказал, что в помещении отделения банка на улице Чистова сработала сигнализация, а на месте обнаружены признаки попытки взлома фальшпанели устройства.

Сотрудники полиции на улице Артюхиной задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник произвел попытку взлома банкомата и намеревался похитить находившиеся там деньги, однако не смог довести свой преступный умысел до конца. Материальный ущерб мог бы составить 3,5 миллиона рублей.

Следствием ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.