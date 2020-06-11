Новости

Saudi Aramco обогнала по капитализации Microsoft и Аpple 14:27
Домашний матч "Рубина" с "Локомотивом" пройдет со зрителями 14:27
Авторы "Бэтвумен" не убьют главную героиню, чтобы не обидеть ЛГБТ 14:26
Бар-корт в новом формате "covid free" появится в Москве 14:23
СМИ: ФК "Спартак" интересуется бразильскими защитниками Пикачу и Гугой 14:19
В Великом Новгороде нашли печать князя Симеона Гордого 14:15
Солист украинской группы "Океан Ельзи" Вакарчук сложил депутатский мандат 14:14
В Москве приезжий пытался украсть деньги из банкомата 14:10
Фото: Под Петербургом прошла первая сводная тренировка Парада Победы 14:05
В Красноярском крае по подозрению в убийстве девочки задержали подростка 14:01
Видео: мотоциклист поплатился за пижонство 14:00
Под Рязанью простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым 13:58
В Саратовской области изъяли 800 тысяч пачек контрафактных сигарет 13:57
Сотрудник уголовного розыска спас трехлетнего ребенка в Хабаровске 13:56
На Кубани объявили об открытии гостиниц до 50 номеров 13:53
Лавров посетит Минск с рабочим визитом 19 июня 13:51
В Германии увеличилась доля женщин в руководстве крупных предприятий 13:46
Кировский экс-министр информационных технологий арестован на два месяца 13:43
Уволен подозреваемый в получении взятки сотрудник органов внутренних дел 13:42
ДОМ.РФ: Средняя ставка по ипотеке продолжает снижаться 13:41
В Карелии металлурги закупили воздушные горны для отпугивания медведей 13:39
Директор норильской ТЭЦ арестован до 31 июля 13:38
В Нижнем Новгороде спасатели сняли с дерева енота, атакуемого воронами 13:37
В Крыму продлили арест обвиняемым в подготовке теракта школьникам 13:33
Audi начала продажи электрического кроссовера e-tron в России 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
11.06.2020 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве приезжий пытался украсть деньги из банкомата

Текст: Михаил Фалалеев
Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь сообщила о задержании взломщика банкомата.

Екатерина Гузь рассказала, что оперативники УУР ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали 35-летнего приезжего, подозреваемого в попытке кражи денег.

Фото: МВД РФ
В Москве трое грабителей разбили банкомат с шестью миллионами рублей

В территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя банка. Он рассказал, что в помещении отделения банка на улице Чистова сработала сигнализация, а на месте обнаружены признаки попытки взлома фальшпанели устройства.

Сотрудники полиции на улице Артюхиной задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник произвел попытку взлома банкомата и намеревался похитить находившиеся там деньги, однако не смог довести свой преступный умысел до конца. Материальный ущерб мог бы составить 3,5 миллиона рублей.

Следствием ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Кремле оценили российскую статистику по коронавирусу
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину
Работников защитили от уголовной ответственности за выполнение приказов руководства
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Видео: В Подмосковье мошенники совершили шесть автоподстав
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир