В Москве все поливальные машины выведены для борьбы с жарой

Все поливальные машины работают на улицах Москвы из-за жаркой погоды, они охлаждают дорожное полотно и проводят аэрацию воздуха. Подробности сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

"В жаркие дни дважды в день проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части, а также парковок, тротуаров и дворов", - рассказал Петр Бирюков.

Днем из-за высокой температуры каждые три часа проводится полив проезжей части и прилегающих территорий. Это позволяет охладить дорожное полотно, которое сильно нагревается при длительном воздействии прямых солнечных лучей, а также снизить риск пластической деформации асфальта.

По словам Бирюкова, при температуре 25 градусов и выше помимо стандартного полива производится аэрация воздуха. "Шлейф воды из моющих насадок уборочной техники направляется вверх, в результате воздух охлаждается, дышать легче, - пояснил Петр Бирюков. - В общей сложности в работах по поддержанию в порядке улично-дорожной сети ежедневно сейчас задействуется около 43 тысяч сотрудников коммунальных служб и свыше 7 тысяч единиц техники".

Не забывают коммунальные службы и про цветники. В жаркие дни им требуется особый уход. Цветники поливают рано утром или вечером после 17:00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.