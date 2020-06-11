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11.06.2020 12:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве все поливальные машины выведены для борьбы с жарой

Текст: Ирина Огилько

Все поливальные машины работают на улицах Москвы из-за жаркой погоды, они охлаждают дорожное полотно и проводят аэрацию воздуха. Подробности сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

Фото: iStock
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"В жаркие дни дважды в день проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части, а также парковок, тротуаров и дворов", - рассказал Петр Бирюков.

Днем из-за высокой температуры каждые три часа проводится полив проезжей части и прилегающих территорий. Это позволяет охладить дорожное полотно, которое сильно нагревается при длительном воздействии прямых солнечных лучей, а также снизить риск пластической деформации асфальта.

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По словам Бирюкова, при температуре 25 градусов и выше помимо стандартного полива производится аэрация воздуха. "Шлейф воды из моющих насадок уборочной техники направляется вверх, в результате воздух охлаждается, дышать легче, - пояснил Петр Бирюков. - В общей сложности в работах по поддержанию в порядке улично-дорожной сети ежедневно сейчас задействуется около 43 тысяч сотрудников коммунальных служб и свыше 7 тысяч единиц техники".

Не забывают коммунальные службы и про цветники. В жаркие дни им требуется особый уход. Цветники поливают рано утром или вечером после 17:00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.

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