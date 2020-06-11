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11.06.2020 17:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронеже арестован сбивший трех пешеходов полицейский

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Меру пресечения в виде домашнего ареста избрал суд для сотрудника МВД, чья машина вылетела на тротуар и сбила трех воронежцев. Один из них скончался.

Как сообщили в управлении СК по региону, мужчина пробудет под стражей до 8 августа 2020 года включительно. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Фото: rzn.info
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Авария произошла вечером 9 июня на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зои Космодемьянской в Воронеже. Как пояснили в полиции, 24-летний участковый уполномоченный одного из отделов УМВД по городу в свободное от работы время ехал на личном автомобиле, не справился с управлением и допустил наезд на трех пешеходов, находившихся на тротуаре. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался, две женщины с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. По результатам проведенного исследования признаков опьянения у сотрудника не выявлено, отметили в МВД по региону.

Полицейский от дачи показаний против себя отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ.

Следователи продолжают допросы свидетелей, обстоятельства преступления уточняются.

В свою очередь, ГУ МВД России по Воронежской области назначило служебную проверку. Участник ДТП и руководитель того отдела полиции, где служил подозреваемый, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

- Еесли вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, - заявили в ведомстве.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Преступления правоохранителей

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