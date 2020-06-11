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11.06.2020 19:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 21 июня

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)

Ограничения, введенные в связи с распространением COVID-19, будут действовать в регионе до 21 июня. Воронежский губернатор Александр Гусев подписал соответствующий указ и сообщил, что салют 24 июня в столице Черноземья не состоится.

Фото: iStock
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- Мы находимся на высоком уровне заболеваемости, растет тяжесть протекания болезни, соответственно, увеличивается количество летальных исходов. Поэтому пока речи быть не может о том, чтобы снизить действующие меры ограничений и упростить контроль, - пояснил глава области.

Решение о проведении парада в честь 75-летия Победы примут на следующей неделе. Новая дата праздничного салюта также обсуждается.

Согласно указу губернатора от 11 июня, режим всеобщей самоизоляции будет действовать не до 15, а до 21 числа включительно. В этот период запрещены массовые мероприятия, работа спортивных и культурных учреждений культуры, предприятий общепита (с обслуживанием в зале), гостиниц и детских лагерей. Для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, самоизоляция обязательна. На улице необходимо соблюдать социальную дистанцию, в магазинах, транспорте и работающих организациях - использовать маски. Все, кто приезжает в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, должны уйти в затвор на две недели.

За последние десять дней в Воронежской области произошел резкий подъем заболеваемости коронавирусом. К примеру, 11 июня диагноз подтвердился у 239 человек. Коэффициент распространения инфекции - 1,95 при норме 0,8. Ранее власти поясняли, что число выявленных случаев растет во многом из-за массового тестирования. На сто тысяч жителей в регионе приходится около 175 таких исследований (стандарт - 90). Однако по числу свободных коек для лечения пациентов с COVID-19 область серьезно отстает от нормы. На госпитализации находится 2102 человека, развернуто 2860 коек.

- В данный период проведение любых мероприятий, особенно с массовым участием, может привести к неуправляемому росту заболеваемости, утяжелению клинической картины заболевания, как следствие - к увеличению количества летальных случаев, - подчеркнул главный санитарный врач по Воронежской области Игорь Механтьев.

По-прежнему растет заболеваемость среди населения пенсионного возраста и жителей муниципальных районов, особенно Рамонского, Россошанского, Новоуманского и Лискинского. С диагнозом коронавирус скончался 21 человек, средний возраст жертв - более 68 лет.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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- Я прошу полицейских активнее следить за тем, как соблюдают режим самоизоляции жители старше 65. Как мы и предполагали, это самая уязвимая категория. Для их же блага мы должны постараться оставить этих граждан дома, - заявил Александр Гусев.

Он поручил проверить, насколько эффективно управляющие компании по области выполняли дезинфекцию подъездов, лестничных клеток и лифтов в многоквартирных домах. По отчетам, охват выше 80 процентов, но у чиновников есть сомнения в достоверности этих цифр. Ревизоры изучат документы и данные о расходе обеззараживающих средств.

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