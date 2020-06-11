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11.06.2020 11:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Москвы разыграют "Миллион призов"

Текст: Вадим Сергеев

Власти Москвы запустят на сервисе "Активный гражданин" проект "Миллион призов". Там будут распределяться подарочные сертификаты, которые дадут право на бонусы и скидки. Этот совместный проект мэрии, бизнеса и Московской торгово-промышленной палаты позволит одновременно поддержать и жителей, и компании торговли и услуг.

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В общей сложности предусмотрено 2 миллиона призов-сертификатов номиналом от 1 000 до 4000 призовых баллов. Один балл будет приравнен к одному рублю. Баллы можно будет обменять на различные поощрения, среди которых сертификаты, бонусы и скидки в крупные торговые сети, рестораны и кафе - всего более 3 тысяч точек торговли и общественного питания. Также будет возможность использовать баллы для приобретения билетов на культурные мероприятия, для пополнения карты "Тройка" или оплаты парковки.

Распространение кодов участников пройдет в дни общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Участие доступно как для проголосовавших на избирательных участках или на дому, так и для участников электронного голосования. Во время офлайн-голосования на избирательном участке или на дому гражданин получает код участника мероприятия с уникальным номером. Далее этот номер необходимо направить с помощью СМС на короткий номер 7377. А если голосуете на mos.ru, то код получите автоматически. При несогласии с участием в мероприятии можно отправить СМС на короткий номер со словом "Отказ". Далее компьютер методом случайного отбора определяет победителей, которые получат СМС с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Его необходимо активировать на странице мероприятия ag-vmeste.ru. Определять победителей будут ежедневно с 25 июня по 2 июля.

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