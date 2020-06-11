Воробьев рассказал о пике смертности от коронавируса в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Воскресенскую районную больницу N2. Это медучреждение одним из первых в Подмосковье было перепрофилировано под лечение больных c COVID-19.

- Здесь в самый пик пандемии врачи спасали жизни. Больнице тяжело пришлось, потеряли двух человек: врача и медсестру. Сегодня еще раз хочу сказать слова благодарности каждому из вас персонально, - отметил Воробьев, обращаясь к медперсоналу больницы. Сейчас из 200 инфекционных коек, созданных в Воскресенской больнице для лечения пациентов с коронавирусом, осталось 48 - их хватает, учитывая, что число заболевших в области снижается с каждым днем.

Губернатор также рассказал, что всего на борьбе с пандемией в Подмосковье были задействованы 40 тысяч медицинских работников. А пик смертности пациентов пришелся на май. "Есть классификация, когда умирают с подтвержденным коронавирусом - таких в мае у нас умерло 506 человек. Еще 900 - неподтвержденные, но вся симптоматика у них была. И 200 человек - с хроническими заболеваниями, на которые COVID-19 повлиял. Общая цифра по маю у нас вырисовывается - 1606 человек", - сказал Воробьев.