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11.06.2020 18:04
Проект: В регионах

ВТБ в Липецке поддержал клиентов почти на 1,3 млрд рублей

ВТБ в Липецкой области одобрил кредитные каникулы для 1077 заемщиков - физических лиц на 680 млн рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса региона, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, банк предоставил кредитную помощь на 610 млн рублей. Общая сумма поддержки составила почти 1,3 млрд рублей.

Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ. В настоящее время жителям региона одобрено порядка 1077 заявок, из которых 956 (на 561 млн рублей) - по потребительским кредитам, более 81 - по ипотеке (на 101 млн), 40 по автокредитам (18 млн рублей). Порядка 92% всех заявок было согласовано в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

В рамках госпрограммы кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам (постановление Правительства №422) банк заключил соглашения с 11 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предоставив кредиты на общую сумму 39 млн рублей. Льготное финансирование получили представители сфер общественного питания, розничной торговли непродовольственными товарами, общей врачебной практики и других. На сегодняшний день все поступившие заявки рассмотрены банком. Также ВТБ в Липецкой области реструктурировал кредиты представителям среднего и малого бизнеса на 571 млн рублей, как по собственным программам, так и в рамках государственных мер.

С 1 июня ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Всего на текущий момент банком в Липецкой области одобрено 3 заявки на сумму более 21,6 млн рублей. В работе находятся еще 38 заявок на сумму 85 млн руб. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764.

ВТБ занимает лидирующие позиции на финансовом рынке Липецкой области. По итогам первого квартала кредитный портфель банка достиг 28,3 млрд рублей, объем привлеченных средств составил 22,7 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель за квартал увеличился до 11,6 млрд рублей (+5%), из которых 6,1 млрд - кредиты наличными, 4,2 млрд - ипотека (+9%), 900 млн - автокредиты. Объем выдачи увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, до 1,6 млрд рублей. Привлеченные средства физлиц выросли на 4%, до 14,3 млрд рублей, при этом объем инвестиционных продуктов увеличился вдвое до 2,6 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель, сформированный предприятиями среднего и малого бизнеса, на 1 апреля составил 16,7 млрд рублей, объем пассивов - 8,4 млрд рублей.

Управляющий банка ВТБ в Липецкой области Сергей Кадакин отметил: "В первом квартале предприниматели и жители региона активно пользовались банковскими услугами - это позволило нам нарастить показатели по ключевым направлениям бизнеса. Однако сегодня на первый план выходит необходимость минимизировать социально-экономические последствия пандемии коронавируса. ВТБ оперативно среагировал на произошедшие изменения и одним из первых предложил действенные меры в этом направлении - отсрочку платежей, кредитные каникулы, реструктуризацию кредитов. В дальнейшем мы продолжим всецело поддерживать своих клиентов в сложившейся непростой ситуации".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Банка ВТБ (ПАО)

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