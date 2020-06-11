Чемпионат мира по игре го пройдет во Владивостоке в июне 2021 года

Чемпионат мира по игре го, который должен был состоятся в конце мая - начале июня 2020 года, но был отложен из-за пандемии коронавируса, состоится через год - в июне 2021-го. При этом место проведения осталось прежним, - Владивосток, сообщает министерство спорта Приморья.

Отмечается, что по решению Международной федерации го состоится состязания состоятся со 2 по 9 июня 2021 года в кампусе Дальневосточного федерального университета.

В рамках чемпионате мира впервые состоится матч-хакатон.

"В го сразятся человеческий и искусственный интеллекты. Специальные программы искусственного интеллекта смогут взаимодействовать с людьми в самых разных форматах, от простой командной игры до предоставления стратегической информации человеку-игроку. В роли экспериментаторов - участники чемпионата со всего мира: фанаты игры, бизнесмены, игроки самого разного уровня. Это уникальный шанс показать модель взаимодействия человека и искусственного интеллекта", - пояснил президент 41-го мирового первенства Михаил Емельянов.

Планировалось, что 41 любительский чемпионат мира по го пройдет с 28 мая по 1 июня. За титул победителя должны были бороться около 400 участников из 77 стран и национальных территорий. Впервые за 40 лет соревнования могли пройти не в в азиатской стране, - благодаря тому, что на данный момент сборная России является лидером по игре Го в Европе.

Справка "РГ"

Го - логическая настольная игра, возникшая в Китае от двух до пяти тысяч лет назад. В XX веке распространилась по всему миру. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. С 1979 года Международной федерацией Го (IGF) проводятся ежегодные международные соревнования.