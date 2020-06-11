В числе основных направлений нацпроекта "Образование" - подготовка качественных профессиональных кадров, их переобучение и повышение квалификации. Особое значение придается средним специальным учебным заведениям (ссузам). Их оснащение по стандартам WorldSkills запланировано и в проекте национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года. Как сегодня обеспечены оборудованием дальневосточные училища и техникумы, имеют ли они производственные мастерские, выпускают ли собственную продукцию? Такими вопросами задались корреспонденты "РГ" перед началом приемной кампании-2020.

От табурета до 3D-масок

В Хабаровском крае ссузы располагают собственными мастерскими, где изготавливается различная продукция. К примеру, учащиеся профильного направления Хабаровского промышленно-экономического техникума делают все - от табуретки до красивейших декоративно-художественных изделий. А Хабаровский торгово-экономический техникум славится своей выпечкой. Продукцию ссузов ежегодно представляют на майских ярмарках, привлекая абитуриентов. Впрочем, остальных горожан такие выставки интересуют не меньше: здесь можно купить те же ящики или инвентарь для сада по привлекательной цене.

Однако пандемия коронавируса вносит коррективы. Так, учащиеся и преподаватели техникума транспортных технологий в рамках движения "Мейкеры против COVID-19" производят защитные экраны для медиков. Выпустили уже более 800 таких изделий.

- Они изготавливаются из специальной проволоки для 3D-принтеров. Чертежи для защитных экранов нам предоставили координаторы из городской клинической больницы № 10. А вот переходники для аппаратов ИВЛ мы делали по собственному проекту - врачи остались довольны. Всего в день получается произвести до 15 изделий, - рассказала директор техникума Оксана Ярица.

Стоит признать, что оборудование многих колледжей и техникумов устарело. Здесь на выручку как раз и приходит нацпроект "Образование". В конце прошлого года учебные мастерские открыли в Хабаровском технологическом колледже. 7,4 миллиона рублей выделил федеральный бюджет, еще 830 тысяч добавил регион и два миллиона - само учреждение. Кроме того, Хабаровский технологический колледж и Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий выиграли гранты. В первом средства потратили на оснащение пяти мастерских: "Ресторанный сервис", "Администрирование отеля", "Поварское дело", "Кондитерское дело", "Промышленный дизайн".

Всего в 2020 году будут созданы 14 мастерских еще в трех профессиональных образовательных учреждениях. Общий объем выделенных им субсидий составил почти 90 миллионов рублей.

Грант на сварочный аппарат

На метеорологическом отделении Приморского политехнического колледжа готовят специалистов по четырем направлениям. Материально-техническая база для обучения студентов, конечно же, есть, но от ее совершенствования здесь не отказались бы. Отделение нуждается в компьютерах, программном обеспечении для них и в микроскопах.

- Нас очень выручают долговременные связи с профильными предприятиями. Например, с Приморским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Отправляем учащихся на их станции, находящиеся в любой точке края, или на практику в самоуправление. Будущие специалисты в области рационального природопользования занимаются на базе Приморского водоканала или Центра мониторинга загрязнения окружающей среды. Учащиеся по квалификации "лаборант химического анализа" имеют возможность заниматься в ДВФУ, - говорит заведующая метеорологическим отделением Приморского политехнического колледжа Марина Лаврентьева.

Хороший толчок для обновления оборудования в училищах и колледжах дало движение WorldSkills. Прежде чем проводить состязания будущих рабочих, организаторы ставят условие: обучаться они должны на современной технике, да и местом проведения соревнований выбирают те ссузы, где такое оборудование есть.

В финале чемпионата WorldSkills Russia-2019 команда Приморья поднялась с 76 на 15 место в общем зачете

Региональный технический колледж некогда держался за существовавший в крае в советские времена крупный трест "Приморсантехмонтаж". Тот обеспечивал свое ПТУ всем, что имел сам. Став самостоятельным, учебное заведение не снижает планку, готовит специалистов в рамках не только начального профобразования, но и специального. Колледж стал базой для проведения соревнований по сварке в рамках WorldSkills.

- Еще в 2018 году мы выиграли грант и теперь имеем отличное сварочное оборудование -шведское и финское. Но демонтировать прежнее не стали, так что у нас теперь два цеха: новый и старый, - рассказывает директор колледжа Александр Ильченко и признается, что подготовил в этом году документы на очередной грант в надежде на победу.

Кстати, в финале VII национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia-2019 команда Приморского края добилась колоссальных успехов, поднявшись с 76-го на 15-е место в общем зачете.

Наследие WorldSkills

Когда в 2018 году Сахалинская область принимала финал национального чемпионата WorldSkills, региональный бюджет потратил более 300 миллионов рублей на закупку оборудования для соревнований. Сумма немалая, но затраты окупились.

- Уже к концу года все комплексы были установлены в колледжах и училищах, ими стали пользоваться дети, - говорит замминистра образования области Елена Бабина.

Сахалинский техникум сервиса - одно из учреждений, получивших новое оборудование. Директор Денис Раздобреев рассказывает, что учащиеся начали участвовать в чемпионатах движения "Молодые профессионалы" еще в 2013 году - в числе первых в стране.

- С этого момента мы работали согласно стандартам WorldSkills, приобретали оборудование по их инфраструктурным картам. Во время подготовки к национальному чемпионату между учебными заведениями распределили обязанности в соответствии с их направлениями работы - мы обустраивали площадки и занимались подготовкой мероприятий, закупали оборудование по девяти компетенциям - самое современное, соответствующее последним мировым стандартам. На него ушло 44 миллиона рублей, - рассказывает собеседник "РГ".

После окончания чемпионата в техникуме заработал центр опережающей профессиональной подготовки, где в короткие сроки обучают по экспериментальным программам. Здесь можно повысить квалификацию или получить новую профессию по восьми специальностям, среди них флористы, парикмахеры, повара, кондитеры.

Обучение в техникуме практикоориентированное. Есть цех полуфабрикатов, ателье, социальная парикмахерская. Это позволяет учебному заведению зарабатывать.

По словам Елены Бабиной, хорошую материальную базу имеют практически все сахалинские ссузы, и не только благодаря "наследию WorldSkills". В отдаленном островном регионе остро стоит кадровый вопрос, поэтому власти уделяют подготовке специалистов немало внимания.

- С момента чемпионата прошло два года, постепенно обновляются требования к компетенциям, появляется новое оборудование. Наши учебные заведения участвуют в конкурсах на получение федеральных грантов. Одно из них выиграло в 2019-м и обновило на эти средства пять мастерских. В этом году Сахалинский промышленно-экономический техникум получил грант на сумму более 20 миллионов рублей и уже заключил контракты на закупку оборудования, - объясняет зам­министра образования региона.