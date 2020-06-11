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11.06.2020 08:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Сахалинской области объяснил продление карантина в обсерваторе

Текст: Юлия Гарднер

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал причину продления карантина на базе "Восток", где расположился обсерватор.

"У одного человека была обнаружена коронавирусная инфекция. В связи с этим Роспотребнадзор увеличил сроки пребывания в одном из корпусов лагеря", - написал он в Telegram-канале.

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Ранее в СМИ появилась информация о голодовке находящихся в обсерваторе людей. Им не объяснили, почему продлен карантин, в связи с чем те отказались от еды, требуя выпустить их. Проверку по данному факту начала региональная прокуратура.

По данным оперштаба, изоляцию на базе "Востока" проходят 57 человек, которые обеспечены всем необходимым.

Сейчас на месте работают сотрудники Роспотребнадзора. Решено, что часть людей получит предписания и покинет обсерватор уже завтра. Несколько человек (тех, кто близко контактировал с заболевшим) переведут в другой изолятор. К тому же, людям с местной регистрацией позволят продолжить карантин дома.

На 11 июня в Сахалинской области выявлено 265 случаев коронавирусной инфекции, 78 человек уже выздоровели.

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