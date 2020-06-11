Главу сахалинского пенсионного фонда заподозрили во взяточничестве

Уголовное дело о получении взятки (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ) возбудило следственное управление СК по Сахалинской области в отношении управляющего отделения регионального пенсионного фонда.

По предварительным данным, в начале декабря 2019 года сахалинское ОПФР заключило контакт с индивидуальным предпринимателем о покупке двух канальных высоконапорных кондиционеров. Поставщик закупил товар, но техническому заданию и спецификации устройства не соответствовали. По закону, заказчик мог в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта. Но управляющий решил воспользоваться ситуацией. За вознаграждение в 100 тысяч рублей он согласился принять неподходящие кондиционеры и подписать акт выполненных работ. Взятку он получил через через посредника - главного специалиста-эксперта отделения.

"В настоящее время подозреваемый задержан", - сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Решается вопрос о заключении под стражу.