Губернатор Василий Орлов проинспектировал мосты через Зею и Амур

Губернатор Амурской области Василий Орлов побывал на трех важных инфраструктурных объектах региона - действующем и строящемся переходах через Зею и трансграничном мосту через Амур.

На Зейском мосту проведены срочные аварийно-восстановительные работы после того, как в середине мая на нем просели несколько плит проезжей части.

- Этот мост проблемный. Были обнаружены дефекты на двух пролетах. За ремонт взялась очень сильная подрядная организация "УСК Мост", компания, которая построила мост через Амур и выиграла конкурс на сооружение нового перехода через Зею, - сообщил губернатор.

По словам заместителя генерального директора мостостроительной компании Эдуарда Давыдова, специалисты оперативно приняли решение о технологии производства работ, быстро изготовили железобетонные изделия и, используя два технологических "окна" по 11 часов, восстановили конструкции моста, заменили восемь плит проезжей части и открыли движение в обе стороны. Кроме того, были восстановлены барьерное ограждение и пешеходные тротуары, дополнительно усилены продольные балки проезжей части ребрами жесткости и выкрашены металлоконструкции отремонтированных участков.

Ремонт планировалось завершить к 14 июня, однако подрядчик справился с задачей скорее, и уже 31 мая переход открыли для нормального движения.

- Мост через Зею критически важен, он все время загружен транспортом. В сутки поток достигает 11 тысяч машин. В этих непростых условиях вы смогли качественно и в максимально короткие сроки выполнить ремонт поврежденных участков и восстановить полноценное движение по двум полосам мостового перехода. Вы сделали поистине ювелирную работу, за что вас искренне благодарю и от себя лично, и от всех водителей, - обратился глава региона к мостостроителям.

Тем временем в Приамурье приступили к строительству нового моста через реку Зея в Благовещенске. 7 мая заключен государственный контракт на выполнение этих работ между ГКУ "Амурупрадор" и АО "УСК Мост".

- Существующий мост перегружен и требует капитального ремонта. С вводом в эксплуатацию трансграничного моста через Амур нагрузка на зейский существенно увеличится, поэтому не позднее 2020 года необходимо было начинать строительство нового перехода, - объяснил руководитель регионального минтранса Александр Зеленин. - Из федерального бюджета на 2021 и 2022 годы выделено более девяти миллиардов рублей, но так как с началом стройки медлить было нельзя, на подготовительную работу направили средства из областной казны. Это позволило в начале текущего года провести конкурсные процедуры.

Общая длина объекта по проекту составит 9 километров, из которых 2 - мостовой переход и 7 километров - подходы к нему. Мост будет опираться на 26 опор, 500-метровый отрезок представляет собой вантовую конструкцию - такую же, как и у международной переправы через Амур. Общая стоимость проекта - 19,8 миллиарда рублей.

В ближайшее время на стройплощадке появится буровая техника и строительные городки. Порядка ста рабочих уже прибыли на место, еще сто работников "УСК Мост" ждут вызова на вахту. В течение полугода число специалистов планируется увеличить до тысячи. Мостовой переход через Зею должен быть завершен в конце 2024 года.

- Согласно планам, срок строительства объекта - 42 месяца, но поставлена задача максимально быстро сдать объект - за 30 месяцев. Считаю, что организация "УСК Мост" в силах это сделать, - сказал Василий Орлов.

Готов к вводу в эксплуатацию уникальный международный автомобильный мост через реку Амур, связавший российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. В середине мая Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выдало соответствующее официальное разрешение.

Общая протяженность перехода - 20 километров. Сюда входит 6 километров дороги в Китае и свыше 13 километров подъездных путей на территории России. Мост - двухполосный, общая ширина проезжей части - 11 метров.

Но чтобы этот объект полноценно заработал, одного моста недостаточно, нужна соответствующая инфраструктура - прежде всего автомобильный пункт пропуска и таможенно-логистический терминал со складом временного хранения.

- Пока работает временный пункт, его пропускная способность ограничена 190 автомобилями в сутки. Пассажирское сообщение начнется только после запуска постоянного погранперехода, - сообщил глава Приамурья. - Капитальное здание пункта пропуска проектируется, по планам оно будет построено в 2022 году.

На будущей площадке таможенно-логистического терминала уже возводят склады. Задействовано 25 единиц техники и 50 рабочих, постепенно подрядные организации увеличат группировку. Окончание строительства намечено на конец августа.

В дальнейшем будет создан терминал с расширенной зоной складских помещений. Работы пройдут в четыре этапа, и на последнем - к 2023 году - появится железнодорожный терминал в селе Березовка. Общий объем инвестиций в проект - 7,6 миллиарда рублей. Его реализация даст 275 новых и 225 смежных рабочих мест.

Трансграничный мост Благовещенск - Хэйхэ создан благодаря особой схеме финансирования по уникальному концессионному соглашению. Оператор строительства вложил в сооружение перехода средства долгосрочного кредита и обеспечит дальнейшую эксплуатацию моста на коммерческой основе в течение 16 лет. Возврат займа будет происходить за счет платы за проезд.

- Работы по созданию пункта взимания платы идут полным ходом, строители оборудуют четыре полосы для сбора платежей: две для грузового и две для пассажирского транспорта. Возведены основное и вспомогательное здания, а также технологический туннель. Ведется внутренняя отделка в зданиях пункта. К 31 июля работы должны быть завершены, - рассказал Евгений Корольков, директор филиала компании по развитию и строительству моста "Амур (Хэйлунцзян)" в Благовещенске.

Как отметил глава Приамурья Василий Орлов, экономический эффект от использования трансграничного автомобильного перехода будет ощутим для всего Дальнего Востока и страны в целом. Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей. Многократный рост грузооборота принесет пополнение в бюджеты всех уровней, а возможность быстрой логистики даст мощный толчок развитию экспорта сельскохозяйственной продукции России.

- Но полноценно мост начнет работу после снятия ограничений по пересечению государственной границы, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Сейчас сложно сказать, когда это произойдет. Пока мы ориентируемся на конец августа, но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в России и КНР, - подчеркнул Василий Орлов.