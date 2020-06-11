На Камчатке определились с датой досрочных выборов губернатора

Досрочные выборы губернатора Камчатского края пройдут 13 сентября 2020 года. Об этом стало известно на 40-й сессии регионального парламента, сообщает пресс-служба Законодательного собрания края.

Напомним, что Президент РФ назначил Владимира Солодова временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края 3 апреля, после того как Владимир Илюхин написал заявление об отставке.

Владимир Солодов сообщил, что примет участие в выборах.

"За прошедшее время я глубоко погрузился в проблемы и нюансы региона, обсудил тысячи вопросов. Эта проделанная работа и доверие, оказанное мне президентом, позволяют мне обоснованно принять решение, что я буду выдвигать свою кандидатуру на должность губернатора Камчатского края. И я очень рассчитываю на поддержку со стороны жителей, она очень важна для меня", - сказал действующий глава субъекта.