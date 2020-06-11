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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке режим самоизоляции продлили до 30 июня

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае режим самоизоляции для жителей продлили до 30 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.

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"Мы безусловно победим болезнь и вернемся к нормальной жизни. Но сегодня ситуация складывается таким образом, что мы вынуждены принимать решения о продлении режима ограничений, режима повышенной готовности до 30 июня. Если ситуация будет стабилизироваться, то мы сразу примем решение о смягчении", - отметил врио губернатора Владимир Солодов.

По словам главы региона, для снятия ограничений есть определенные критерии, в том числе коэффициент заболеваемости. На Камчатке сейчас он выше нормы.

В субъекте уже выявлено 1306 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 448 пациентов выздоровели, 30 скончались.

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