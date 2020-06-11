На развитие здравоохранения в Приамурье направят 2 млрд рублей

В 2020 году в Амурской области 2,09 миллиарда рублей выделено на выполнение задач национального проекта "Здравоохранение" - в два раза больше, чем годом ранее. Мероприятия регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" обойдутся в 668,9 миллиона. Больше половины этой суммы - 359,9 миллиона рублей - предназначено на замену 26 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в 13 районах Приамурья.

- Создание такого числа новых ФАПов в области - сложная задача, и без активного участия глав районов решить ее не получится, - отметил губернатор Василий Орлов. - Руководители муниципалитетов должны взять на личный контроль строительство фельдшерско-акушерских пунктов и ход ремонтно-строительных работ.

По словам и.о. министра строительства и архитектуры Николая Сибирякова, для размещения новых медучреждений сформированы и поставлены на кадастровый учет земельные участки площадью не менее 700 квадратов каждый.

- 14 мая заключен контракт с подрядной организацией на возведение 26 ФАПов. Договор также предусматривает благоустройство территории, монтаж септиков, фонарей, скамеек, забора. Посещение новых медучреждений будет доступно для маломобильных граждан - пункты оборудуют пандусами и тактильной плиткой, - сообщил он. - Предприятие-подрядчик уже приступило к изготовлению металлоконструкций. Их монтаж стартует в июне.

Правительство области приняло решение строить все ФАПы, запланированные на этот год, сразу с квартирами для фельдшеров. Это будет арендное жилье, находящееся в собственности больницы.

- Фельдшерско-акушерские пункты сдадут "под ключ" к ноябрю. Оборудование для них будет приобретаться в рамках программы по модернизации первичного звена, кроме того, 62 миллиона рублей на эти цели поступит из федерального бюджета, - рассказала и.о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева. - ФАПы строятся в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2000 человек. В села и деревни, где жителей не более ста, отправятся мобильные медицинские комплексы. Область намерена приобрести 16 передвижных медпунктов.

Обновление фельдшерско-акушерских пунктов в Приамурье происходит не только за счет бюджетного финансирования. Например, в конце мая после текущего ремонта открылся ФАП в селе Новотроицком Константиновского района. Работы стоимостью около полумиллиона рублей районная больница провела на собственные средства.

- Полностью заменили пол. Сейчас во всех помещениях уложен керамогранит, в том числе в кабинете фельдшера и физиокабинете, где под керамическим покрытием устроена система "теплый пол", чтобы пациентам было комфортнее. Кстати, физиопроцедурный кабинет открылся здесь по просьбам сельчан, - отметил главный врач Константиновской больницы Игорь Хомитов.

- Мы установили новые окна и жалюзи, - добавил глава Новотроицкого сельсовета Сергей Пономаренко. - Такого ФАПа у нас еще не было!

Благодаря нацпрограмме "Здравоохранение" в области ежегодно модернизируют по нескольку поликлиник и больниц. В 2019-м на его реализацию было выделено более миллиарда рублей. На эти средства переоснастили региональный сосудистый центр, приобрели современное медицинское оборудование для онкодиспансера и детских поликлиник. В конце 2019 года после масштабной реновации заработала детская стоматологическая поликлиника в Благовещенске.

В январе нынешнего года в Свободном открылась после капитального ремонта городская поликлиника на 600 посещений в смену. Обновление обошлось в 23,5 миллиона рублей, из них 10,2 миллиона - из регионального бюджета, 13,3 миллиона - из федерального. Капремонт городской поликлиники стал возможен благодаря "Единой субсидии".

- Поликлиника построена в 1967 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалась, - указала глава минздрава Амурской области. - Мы получали немало жалоб от жителей на ненадлежащее техническое состояние медучреждения. Сейчас его, конечно, не узнать: стало светло, комфортно, чисто. Внедрены принципы "Бережливой поликлиники": регистратура ориентирована на удобство для каждого пациента, в холле установлен инфомат. Кроме того, здесь будут активно внедрять информационные технологии.

В 2020 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" отремонтируют семь детских поликлиник - в Райчихинске, Тынде, Зее, Константиновке, Свободном и Благовещенске. Кардинальные перемены ждут областную станцию переливания крови.

- Во втором полугодии начнется строительство нового здания станции. Уже утверждена "дорожная карта", в рамках которой проведены инженерные изыскания, подготовлена проектная документация на обоснование инвестиций. Мы уверены, что строительство нового корпуса станции переливания крови не просто улучшит условия работы, но и придаст мощный импульс развитию донорского движения в регионе, - сообщили в минздраве области.

Уже полностью обновлено реанимационное отделение Благовещенской городской больницы.

- Отделение реанимации несколько лет было в законсервированном состоянии, поскольку нуждалось в ремонте, а средств на него не хватало. Благодаря личному участию губернатора Василия Орлова эту проблему нам удалось решить - оперативно и качественно, - сообщил главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков. - Средства на ремонт в размере 4,5 миллиона рублей выделил бюджет области по решению оперативного штаба по противодействию коронавирусу. 27 марта бригада рабочих приступила к демонтажу. Работы подрядчик вел круглосуточно, и в первой декаде апреля отделение было готово к приему пациентов.

В целом на проведение капитального ремонта объектов здравоохранения из областного бюджета выделено 493 миллиона рублей, в том числе предусмотрены средства на реконструкцию хирургического корпуса Тындинской больницы. В течение 2020-2021 годов намечено полностью привести в нормативное состояние семиэтажное здание железнодорожной больницы, переданной в собственность региона.

- Выделены средства на изготовление проектно-сметной документации (ПСД) для проведения капремонта 2-й поликлиники в Благовещенске, Зейской и Тамбовской больниц. Реновация этих учреждений начнется с 2021 года, - рассказала о перспективах заместитель министра здравоохранения Наталья Газданова. - Планируется строительство в Благовещенске детской поликлиники на 380 посещений в смену, которая разгрузит действующие заведения. Намечено построить новую поликлинику для жителей Благовещенского района.

Минздрав Амурской области направил бюджетные заявки в министерство здравоохранения РФ на строительство в Свободном поликлиники на 1300 посещений и родильного дома на 50 коек. Эти проекты поддержаны федеральным ведомством, и строительство стартует в 2021 году. Подготовлена ПСД для роддома на 150 коек в Благовещенске, в ближайшее время бюджетная заявка на этот объект уйдет в минздрав РФ. Строительство должно начаться с 2022 года.

Власти Приамурья особое внимание уделяют цифровизации региона, в том числе подключению социально значимых организаций к скоростному интернету. В 2020 году намечено обеспечить широкополосный доступ для 264 различных социальных объектов, в их числе и медицинские учреждения.

- Нужно, чтобы все ФАПы были подключены к сети интернет, а врачи с высоким уровнем квалификации могли бы давать консультации дистанционно, методически поддерживать работу фельдшеров в районах, - напомним Василий Орлов.