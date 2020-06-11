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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Шаги в гору

Станет ли внутренний туризм драйвером развития экономики на Дальнем Востоке
Текст: Юлия Гарднер (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 127(8181)
После снятия режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, одним из действенных инструментов стимулирования экономики России способен стать внутренний туризм. О такой возможности заявил недавно президент страны Владимир Путин.
Камчатка уникальна, но на отдых сюда добираются немногие: сказываются дороговизна перелета и неразвитая туристическая инфраструктура. Фото: Виктор Гуменюк Камчатка уникальна, но на отдых сюда добираются немногие: сказываются дороговизна перелета и неразвитая туристическая инфраструктура. Фото: Виктор Гуменюк
Камчатка уникальна, но на отдых сюда добираются немногие: сказываются дороговизна перелета и неразвитая туристическая инфраструктура. Фото: Виктор Гуменюк

Это, конечно, касается и Дальнего Востока. Пока же показатели отрасли в макрорегионе особо не радуют. В прошлом году округ посетили 7,5 миллиона туристов, 6,4 из которых - россияне. Большая часть - пять миллионов - побывала в Приморском крае, более 500 тысяч человек - в Хабаровском, чуть меньше - в Амурской области и Республике Бурятия. В нынешнем году, по оценкам туроператоров, спрос на такие путешествия будет намного меньше.

Фото: iStock
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По словам специалистов, сегодня перед отраслью стоят две главные проблемы. Первая - информационная неопределенность. Каждый регион сам принимает решение о сроках снятия ограничительных мер. Туризм - это сфера с определенной глубиной планирования и программирования продаж. В мае было анонсировано, что с 1 июня вырастет число авиарейсов на курорты юга России, в Москву и другие города. Но регионы продлили режим самоизоляции, соответственно, авиакомпании частоту полетов не увеличили.

Вторая проблема связана с транспортными затратами. Перелет из Центральной России на Дальний Восток не так уж дешев. При этом важно учитывать, что люди обычно приезжают не на три дня, по крайней мере на неделю - им хочется посетить хотя бы два региона, а то и больше. Поэтому огромную роль играет также стоимость перевозок внутри округа - а она по-прежнему кусается...

Как заманить гостя в дальневосточные регионы, "РГ" узнала у экспертов.

Елена Устименко, и.о. директора Владивостокского бюро путешествий и экскурсий:

- Пока нет открытых границ, люди будут ездить по Приморскому краю, но без особого энтузиазма. Для многих сервис и инфраструктура имеют приоритетное значение. Есть наде­жда, что внутренний туризм станет на рельсы уже скоро. Тогда в поездках в западные регионы через Москву в выигрыше окажутся те, кто ранее при возврате авиабилетов выбрал ваучеры, а не деньги. Когда же откроют границы, то предпочтение отдадут тем же Таиланду, Вьетнаму, Японии. Главным аргументом при таком выборе будет тот факт, что в этих странах число выявленных случаев коронавирусной инфекции значительно меньше, чем в Европе.

Владимир Солодов, врио губернатора Камчатского края:

- Стоимость авиаперелетов между субъектами ДФО остается высокой. Для сравнения: билет из Петропавловска-Камчатского в Москву и обратно стоит около 25 тысяч рублей, а из Петропавловска-Камчатского во Владивосток и назад - не менее 22 тысяч. Такая цена не только не стимулирует развитие туризма внутри ДФО, но и не дает наладить устойчивый турпоток между регионами. Поэтому необходимо внедрить систему плоских тарифов для перелетов по Дальнему Востоку, что повысит транспортную доступность макро­региона. Мы предложим авиа­перевозчикам упростить требования к бронированию билетов туркомпаниями, что позволит местным фирмам продавать путевки, уже включающие стоимость перелетов.

Регионам ДФО не хватает широкой информационной поддержки властей. Нужна реклама, аналогичная той, что есть у курортов Краснодарского края

Елена Исаева, менеджер сахалинской туркомпании:

- На мой взгляд, регионам Дальнего Востока не хватает широкой информационной поддержки властей. Нужна реклама, аналогичная той, что есть у курортов Краснодарского края. Остров Сахалин, Курилы - в последние годы о них стали говорить больше, но этого все еще недостаточно. Звучит горнолыжный комплекс "Горный воздух", но что россияне слышали об озере Буссе, впечатляющем мысе Великан, водопаде Айхор? В регионе десятки, если не сотни, таких чудес природы, о которых можно и нужно говорить. Думаю, необходима хорошая рекламная кампания со стороны островных властей, тогда и люди к нам поедут.

Другой момент. Не разрабатываются новые маршруты - экологические, историко-познавательные, экскурсионные, для любителей экстрима. А ведь они могли бы быть очень востребованными. Получается замкнутый круг - нет особого спроса, потому что нет рекламы и предложений.

Евгения Климова, жительница Хабаровска:

- Я никогда не провожу свой отпуск дома. Ездила по Европе, США, а недавно открыла для себя Японию - осенью была там второй раз. Многие японцы, кстати, знают и любят Хабаровск - для них это чисто европейский город. Они восхищаются архитектурой, широкими улицами, им нравится русская кухня. Но то, что хорошо японцу, местному жителю привычно, красотами городов его вряд ли заманишь. А вне городов? Знаю, что у нас в крае есть на что посмотреть: озеро Амут, Амурские столбы, Хехцир… Но добираться туда долго, утомительно и дорого. Нет никакой инфраструктуры: едешь пять часов по грунтовой дороге, еще два идешь пешком до цели, час смотришь и уезжаешь. Это подходит только для молодых и энергичных людей. Нужны туркластеры, чтобы не отправляться в долгую дорогу ради одного объекта, а увидеть сразу несколько и еще отдохнуть на месте.

Кстати

В Приморье, где в последние несколько лет стабильно и по большей части за счет иностранных гостей, рос турпоток, решили изменить приоритеты. В крае начали кампанию по привлечению молодых туристов из соседних регионов Дальнего Востока, где условия для летнего отдыха хуже.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Их приглашают, как только эпидемическая обстановка нормализуется, познакомиться с морем, уникальной природой края, попробовать местную кухню, заняться активными видами отдыха - сапсерфингом, снорклингом, клиф- и скуба-дайвингом. Жить можно на турбазах на побережье или в бюджетных хостелах - их достаточно во Владивостоке.

- Мы сделали ставку на молодежь как на наиболее легкую на подъем часть общества. В связи с этим спланировали информационную кампанию в социальных сетях Facebook и Instagram, а также на популярном среди молодых людей ресурсе TikTok. Размещаем первый контент по программе, уже сняли рекламный ролик, - поясняет директор Туристско-информационного центра Дарья Гусева.

Еще один проект, которым могут заинтересоваться молодые люди, получил название "Море любви", его задача - позиционировать Владивосток как место романтичного отдыха.

- Рассматриваем такой вариант: люди смогут приезжать сюда в пред- и постсвадебные путешествия для красивых фотосессий. Планируется создание буклета с общей информацией о возможностях такого отдыха. Он будет включать в себя, помимо традиционных идей, предложения об аренде транспортных средств, услугах визажистов, фотографов, прокате бальных платьев, съемках на локациях различных баз отдыха, - рассказывает руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур.

Подготовила Елена Подоляк

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