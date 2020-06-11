В Хабаровске шесть человек осудили за терроризм

В Хабаровске осуждены шесть участников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение краевого УФСБ, граждане одной из стран Центральной Азии, проживавших на территории Хабаровска, склоняли своих соотечественников, а также одного из россиян к выезду в Сирию. Они предлагали им участвовать в боевых действиях на стороне террористов.

Один из осужденных, присягнувший на верность этой организации, и сам собирался выехать в Сирийскую Арабскую республику, чтобы воевать на стороне боевиков.

Трех фигурантов дела осудили раньше, в сентябре прошлого года по статье 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении"). Они оштрафованы на сумму от 15 до 30 тысяч рублей, их отправили домой, запретив на 35 лет въезжать в Россию. Позднее еще одного из них за приготовление к преступлению по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации") приговорили к четырем годам лишения свободы.

Еще один участник получил восемь лет лишения свободы за вербовку. Суд над последним обвиняемым состоялся в июне, его приговорили к 11 годам тюрьмы.