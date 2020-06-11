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11.06.2020 04:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хабаровском крае начали снимать режим самоизоляции

Текст: Дина Непомнящая

Поэтапное снятие режима самоизоляции началось 11 июня в Хабаровском крае. Разрешение ослабить ограничительные меры дал губернатор региона Сергей Фургал.

На Камчатке режим самоизоляции продлили до 30 июня

Согласно постановлению, которое накануне подписал глава края, теперь люди смогут чаще покидать свои дома. Раньше, согласно официальному распоряжению, выходить разрешалось только на работу и в магазин, индивидуальные прогулки были разрешены в определенные часы. Теперь гулять можно чаще и парами, но соблюдая режим социального дистанцирование. Разрешено выходить на набережную, в парки и скверы. Совместно с друзьями (с соблюдением дистанции) можно заниматься спортом на свежем воздухе.

"В постановлении отмечается, что по-прежнему жителям края необходимо носить маски в общественных местах, предприятиях и организациях различных форм собственности. Проводить массовые мероприятия запрещено", - подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.

Открыть свои двери смогут также образовательные организации (индивидуальные предприниматели), предоставляющих услуги дошкольного образования, спортивные центры и торговые предприятия. Правда для них продолжают действовать ограничения. В фитнес-клубах число посетителей не должно превышать 25 процентов от единовременной пропускной способности. Организации, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами, должны следить, чтобы в радиусе четырех квадратных метров находился только один покупатель.

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Кафе и рестораны пока закрыты, но начнут работать уже с 18 июня.

Отметим, что граждане старше 65 лет и люди, страдающие с хроническими заболеваниями, должны оставаться в самоизоляции, поскольку опасность заражения все еще сохраняется. По информации краевого минздрава, только за последние сутки в регионе поставили 72 диагноза COVID-19. Всего диагностировано 2773 случая. 1402 человека полностью излечились. Около десяти процентов людей с подтвержденной короновирусной инфекцией бессимптомные носители.

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