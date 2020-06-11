Власти Якутии проведут переговоры с новым акционером Эльгинского угольного проекта по поводу налоговых льгот, предоставленных его предшественнику и не отработанных.

Предыдущий собственник угольных активов, компания "Мечел" получила льготы для реализации на Эльгинском месторождении регионального инвестиционного проекта (РИП). По условиям соглашения холдинг, более десяти лет вкладывавший средства в разработку месторождения, строительство дороги к нему и в другие инфраструктурные объекты, должен был к концу 2020-го довести добычу угля до 20 миллионов тонн. Однако в декабре прошлого года глава Якутии Айсен Николаев выразил сомнение в достижимости такого результата.

- Сейчас добыча составляет меньше пяти миллионов тонн. За год прибавить 15 миллионов физически невозможно, соответственно, проект не будет реализован. И тогда встанет вопрос о возврате соответствующих сумм в объеме налоговых льгот, в том числе в бюджет республики, - заявил он.

Спросить с "Мечела" за результат РИП уже не получится. В апреле холдинг ушел с Эльги, продав якутские угольные активы ("Эльгауголь", "Эльга дорога" и "Эльга-Транс") компании "А-Проперти". Даже на фоне этой масштабной сделки не отработанная льгота по налогообложению не выглядит мелкой - свыше миллиарда руб­лей. И возникает вопрос: что с этим делать?

Как сообщил "РГ" Айсен Николаев, нельзя называть эту сумму потерянной для бюджета, и в то же время рано говорить о том, какие шаги будут предприняты властями республики.

Льготу дали компании, которая обязалась к концу 2020-го довести добычу угля до 20 миллионов тонн. Планы сорвались...

- Льготы давались не "Мечелу", а "Эльгауглю". Он никуда не делся, просто у него сменился акционер, и все обязательства переходят к нему. Закончится эпидемия коронавируса, мы встретимся с новым владельцем "Эльгаугля" и будем обсуждать эту ситуацию. Уверен, найдем общее решение, - подчеркнул глава региона.

Новый собственник намерен инвестировать в проект 130 миллиардов рублей и к 2023 году довести добычу до 45 миллионов тонн. Но к нынешней осени компания планирует добыть семь миллионов тонн угля. РИП, под который предоставлена льгота, останется невыполненным. Значит, переговорщикам придется искать компромиссы.

Обе стороны заинтересованы в налаживании хороших отношений, тем более что "А-Проперти" пришла в Якутию с несколькими проектами. Помимо одного из крупнейших в мире угольного месторождения она приобрела Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК) и намерена создать в регионе промышленный кластер.