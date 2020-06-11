В Якутске ученые создают искусственную печень

Ученые Северо-Восточного федерального университета (Якутск) при работе с линиями иммортализованных клеток печени установили косвенные признаки желчеобразующих функций. Сотрудники лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины считают, что это дает возможность создать искусственную печень.

Как отмечает заведующий лабораторией Иван Троев, наиболее приближенный к физиологии настоящих клеток печени функционал проявляют гепатоциты линии HepG2.

- Мы установили оптимальную активность синтеза альбумина, косвенные признаки желчеобразующих функций. Это уверенно позволяет нам использовать данные линии для моделирования нашего разрабатываемого устройства - искусственной печени. В настоящее время тестируются проточные системы с конструкцией полупроницаемых мембран, результаты которых мы пока не можем оглашать, - цитирует ученого пресс-служба вуза.

Иван Троев рассказал, что по контракту с Фондом содействия инновациям до осени планируется создать работающий лабораторный образец. После этого ученые приступят к предварительным исследованиям на животных.