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11.06.2020 05:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске завели дело на женщину, выбросившую с балкона бутылку

Текст: Владимир Таюрский

В Якутске полиция возбудила уголовное дело в отношении 27-летней женщины, выбросившей с балкона на восьмом этаже опустошенную бутылку из-под спиртного.

Бутылка приземлилась на крышу припаркованного рядом с домом автомобиля.

Фото: ГУ МВД России по Московской области
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Семейная пара, обнаружившая, что крыша их машины сильно повреждена, обратилась в полицию, чтобы нашли злоумышленника. При осмотре места происшествия сотрудники угрозыска обнаружили рядом с авто пустую бутылку. Личность подозреваемой установили быстро. Выяснилось, что она распивала на балконе спиртное, а когда бутылка опустела, не нашла ничего лучше, как швырнуть ее вниз.

Как сообщили в пресс-службе МВД Якутии, материальный ущерб пострадавшие оценили в 50 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкциями этой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

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