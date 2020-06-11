В Якутске завели дело на женщину, выбросившую с балкона бутылку

В Якутске полиция возбудила уголовное дело в отношении 27-летней женщины, выбросившей с балкона на восьмом этаже опустошенную бутылку из-под спиртного.

Бутылка приземлилась на крышу припаркованного рядом с домом автомобиля.

Семейная пара, обнаружившая, что крыша их машины сильно повреждена, обратилась в полицию, чтобы нашли злоумышленника. При осмотре места происшествия сотрудники угрозыска обнаружили рядом с авто пустую бутылку. Личность подозреваемой установили быстро. Выяснилось, что она распивала на балконе спиртное, а когда бутылка опустела, не нашла ничего лучше, как швырнуть ее вниз.

Как сообщили в пресс-службе МВД Якутии, материальный ущерб пострадавшие оценили в 50 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкциями этой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.