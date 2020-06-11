В Магадане учредили медаль за борьбу с пандемией коронавируса

Лучших колымских медиков отметят медалью "За заслуги в борьбе с пандемией COVID-19". Ее учредил президиум Магаданской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

"Сегодня на передовой - в очагах коронавирусной инфекции - оказались работники здравоохранения Магаданской области. У них многочасовые дежурства, большой поток пациентов, сильная психологическая нагрузка и опасность заражения. Однако медработники региона успешно справляются с трудной задачей сохранения здоровья жителей в условиях пандемии", - отметили в пресс-службе облсоюзпрофа.

Церемония награждения будет приурочена ко Дню медицинского работника, который в этом году отмечается 21 июня.

"Награды получат врачи и медсестры, которые состоят в профсоюзе", - уточнила председатель обкома отраслевого профсоюза Наталья Наумова.