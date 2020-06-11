Минвостокразвития РФ предложило возвращать россиянам, которые посетят Дальний Восток в качестве туристов, часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Возместить таким образом удастся определенную долю расходов на авиаперелет и турпакет, в том числе проживание. Такая мера, по мнению ведомства, должна повысить привлекательность округа в глазах россиян и поддержать местную туротрасль после пандемии.

Однако я думаю, что одной ее недостаточно.

Первая и самая главная причина, отпугивающая потенциальных гостей Дальнего Востока, - стоимость турпакетов. Возьмем Камчатку. Цена туров, в рамках которых можно посмотреть основные достопримечательности полуострова, колеблется в районе 100 тысяч рублей. Такие услуги востребованы у иностранных туристов, а нашим они не по карману. Хотя, может быть, сейчас цены несколько снизятся, так как зарубежных гостей на полуострове не будет.

В другом дальневосточном регионе - Сахалинской области - много санаториев. Но туда отправляются в основном по путевкам от местных предприятий, поэтому приезжих не так много. Приморье? Все мы знаем, что Владивосток - не самый дешевый город. При этом в крае не так много баз отдыха, да и те зачастую отличаются некомфортными условиями проживания. А по ценнику они ничуть не уступают турбазам Краснодарского края или Крыма. Таким образом, вторая причина слабого турпотока - недостаточно развитая инфраструктура.

Есть и третья. Многое зависит от того, каким будет лето. Иной раз приедут люди на море под Владивосток или Находку - погоды нет, десять дней просидели в домике, у которого еще и крыша течет… А чтобы попасть на такой отдых, едут, к примеру, из Хабаровска 12-13 часов в автобусе. Большинство выбирает именно такой вид транспорта: он недорог, но и не очень удобен. Поэтому сами дальневосточники предпочитают отдыхать не в Приморье, а в том же Таиланде, где более теплое море и лучшие условия проживания.

Действенной мерой поддержки туризма на Дальний Восток могло бы стать субсидирование авиабилетов для всех россиян, а не только для льготных категорий граждан

Пока массового наплыва туристов в дальневосточные регионы мы не наблюдаем, потому что полюбоваться природными красотами, которыми славится округ, едет лишь малая часть людей. Большинство привлекает отдых на море. В связи с этим я не думаю, что жителям центральной части России покажется привлекательной поездка на Дальний Восток, даже с учетом налоговых вычетов. У них рядом Сочи, билеты до которого стоят четыре тысячи рублей. Они могут слетать туда на три - пять дней отдохнуть.

А многие ли захотят приехать на отдых в Хабаровск на три-четыре дня, заплатив 23 тысячи за авиабилеты и проведя семь часов в самолете? Это туризм для любителей, не массовый. Именно поэтому необходимо, чтобы как можно больше турфирм из центральной части России рассказывали о достопримечательностях нашего округа. Ведь мы всегда найдем, что показать гостям в наших городах, они в самом деле пока не оценены по достоинству.

Кроме того, думаю, что действенной мерой поддержки турпотока в направлении Дальнего Востока могло бы стать субсидирование авиабилетов для всех россиян, а не только для льготных категорий граждан.