После 15 июня можно будет увидеть морских чудовищ

Ундоровская курортная зона в Ульяновской области - настоящая машина времени. Это сегодня единственное "море" здесь - Куйбышевское водохранилище. Но все было иначе десятки и сотни миллионов лет назад.

В эпоху мезозоя, то есть во времена господства на Земле гигантских ящеров, здесь плескалось обширное Русское море. Настоящее. В нем кипела жизнь. Осадочные породы того времени накопили в себе эту жизненную энергию. А в наши дни потихонечку отдают.

Вода - как в Карловых Варах

Первая причина, по которой Ундоры стали курортом - местная минеральная вода. Она содержит в себе минералы, накопившиеся в здешних осадочных породах за те самые миллионы лет.

Благодаря этому Ундоры входят в число 18 уникальных курортов России. Минеральные воды, которые здесь добываются из нескольких источников, содержат большое количество (до 13,84 миллиграммов на литр) органических веществ, очень подходящих для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и почек. Это углеводород, кремниевая кислота, битумы, фенолы.

Местная минеральная вода аналогична по составу минеральной воде в Карловых Варах (Чехия) и Трускавце (Украина).

Наследие юрской эпохи - местная голубая глина. Она образовалась из морских организмов, раковин, водорослей, планктона и песка, которые оседали на дно древнего моря. Глина состоит из гуминовых кислот, витаминов, биологически активных веществ, гормонов и антибиотиков.

Основное лечебное действие голубой глины - теплофизическое. С ее помощью снимаются воспалительные процессы, уменьшаются аллергические реакции, улучшается состояние кожи. А также сходят на нет целлюлит и жировые отложения на проблемных местах тела.

Волга, лес и морские чудовища

При хорошей погоде это поистине райское место. Волжские пляжи, лиственный лес и… геологические эпохи как на ладони на обрывах, нависших над водохранилищем.

Здешние места давно стали Меккой для палеонтологов. Береговая линия длиной в 25 километров представляет собой ундоровский палеонтологический заказник. А посреди села Ундоры есть уникальный палеонтологический музей, где выставлены скелеты древних морских гигантов, которые находят здесь же. Среди экспонатов - останки плиозавров, плезиозавров, ихтиозавров.

Недавно был выставлен пятиметровый ихтиозавр с огромными глазами. Он был найден на Волге недалеко от райцентра Сенгилей. Это был новый доселе неизвестный вид, которому дали название leninia stellans (что-то вроде "Ленин блистательный"). Такие похожие на дельфинов гиганты водились в Русском море в меловой период.

Сотрудники музея проводят экскурсии по экспозиционным залам и по местам раскопок. Для любознательных время, проведенное здесь, не пройдет даром. Машина времени ждет их.

Возьмите на заметку

В Ундоровской зоне с 15 июня готовы открыться три объекта: санаторий имени Ленина, санаторий Дубки и кемпинг "Чайка", заведения разного уровня обслуживания.

Восьмиэтажный спальный корпус санатория имени Ленина рассчитан на одновременный прием 465 отдыхающих. Есть и бревенчатые коттеджи. На территории курорта обнаружено 17 родников, 9 из них - минеральные.

Одноместный номер с питанием здесь можно снять за сумму, начиная от 3150 рублей, двухместный от 2650, апартаменты от 6500, люкс от 6400, двухкомнатный люкс от 7100, коттеджи - от 11000 рублей в сутки.

Санаторий Дубки состоит из двух- и трехэтажных соединенных между собой корпусов, лечебного корпуса, питьевой галереи, столовой. Рассчитан на 320 мест. Одноместный номер с питанием здесь можно снять за 3250 рублей, а вот двухместный оказывается дешевле 2450 рублей в сутки. Здесь тоже есть свой люкс - от 6300 рублей.

Для тех, кто любит попроще - кемпинг "Чайка". Снять "дачу" на одну ночь здесь стоит 2200 рублей. Но тут уже по-туристически: готовкой придется заниматься самостоятельно, либо отдельно оплатить питание в соседних "Дубках".

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