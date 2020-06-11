Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области

Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.

Глава государства пообщался с региональным лидером по видеосвязи​​​.

Владимир Путин оценил работу главы региона: хороший рост промышленности и сельхозпроизводства, солидное увеличение инвестиций в основной капитал. Уровень безработицы и аварийного жилья ниже среднероссийского. "Работа идет в правильном направлении", - похвалил он.

Среди проблем - дефицитное исполнение бюджета. "Ничего здесь критичного нет... но просил бы обратить внимание", - сказал президент. У региона много коммерческих кредитов. "Нужно уходить от этого", - указал Путин. Сокращается и численность постоянного населения - дело обстоит серьезнее, чем в целом по стране, и нужно проанализировать причины. Среди проблем глава государства назвал также неразвитость сети автодорог и износ инфраструктуры ЖКХ.

"Конечно, у вас есть моральное право, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок", - сказал президент. Глава государства призвал напрямую работать с людьми, показывать сделанное и объективно говорить о том, что не получилось, и пожелал собеседнику успехов.

Белозерцев пригласил Путина в гости: "Нам есть, что показать, и мы ждем вас на пензенской земле". "Спасибо за приглашение. Обязательно постараюсь", - ответил президент.