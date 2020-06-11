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10.06.2020 23:03
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Дойти до Победы

Саратовец Владимир Пономарев пешком отправился на главный парад в Москве
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 125(8179)
Свое путешествие Владимир приурочил к параду Победы 24 июня, на который, впрочем, он не надеется попасть, поскольку не знает, какие ограничения будут действовать в столице из-за пандемии.
Владимир Пономарев пешком прошел расстояние, сопоставимое с протяженностью экватора Земли. Фото: сайт управления культуры Марксовского района Саратовской области Владимир Пономарев пешком прошел расстояние, сопоставимое с протяженностью экватора Земли. Фото: сайт управления культуры Марксовского района Саратовской области
Владимир Пономарев пешком прошел расстояние, сопоставимое с протяженностью экватора Земли. Фото: сайт управления культуры Марксовского района Саратовской области

- Собирался выйти еще 29 мая, делать по 30-35 километров в день, как раз бы успел дойти до Москвы, но задержался, ждал отмены ограничений на прогулки в Саратовской области, - рассказал путешественник, до которого удалось дозвониться.

По словам Владимира Пономарева, за несколько дней он успел добраться до Пензенской области: ночует в палатке, когда заходит в магазины, надевает маску, а поскольку путешествует в одиночку, получается, что и режим самоизоляции не нарушает.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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За плечами у саратовца, экономиста по специальности и пенсионера по своему нынешнему статусу, солидный опыт пеших путешествий. В последние семнадцать лет он успел побывать в 25 странах: от Австралии до Финляндии и от Южной Кореи до Шотландии. Прошел пешком уже около 30 тысяч километров. Большой рюкзак и другую поклажу катит за собой на тележке. Однажды в Альпах споткнулся на крутой тропинке и провисел двадцать минут над пропастью. На его счастье, мимо проезжали велосипедисты, которые его вытащили. В Казахстане едва не угнали в рабство на камышовую плантацию, спасла находчивость: саратовец представился Федором Конюховым, после чего его отпустили и даже дали продукты. В Лаосе - того хуже: под проливным тропическим дождем заблудился и зашел в какой-то запретный район, а ночью вооруженные боевики вытащили его под дулами автоматов из палатки.

- Спасло, видимо, то, что заговорил с ними по-русски, а они думали, что я американский шпион, - вспоминает путешественник.

Впрочем, приключения в пути бывают не только страшные. В сквере в одной из европейских стран, когда путешественник отдыхал на лавочке, к нему подсел какой-то человек, разговорились, оказалось - министр местного правительства.

Путешествует Владимир Пономарев все время один, потому что напарника подобрать сложно, а в одиночку проще - сам себе хозяин.

- Не поверите, иногда выхожу на дорогу, и слезы от радости наворачиваются, - признается путешественник.

Особое место в биографии саратовца занимают походы, приуроченные к Дню Победы, в которые он ходит каждый год уже 25 лет.

- Один мой дед на войне пропал без вести, другой - пришел с фронта на одной ноге. С возрастом как-то лучше понимаешь то время, ближе к нему становишься, что ли, - размышляет Владимир Анатольевич.

Справка "РГ"

Парад, посвященный 75-летию Победы, на Красной площади 24 июня пройдет по образцу 1945 года. Начнется он с исполнения "Юбилейного встречного марша" - именно он звучал на Красной площади в 1945-м. А вечером в тот же день горожан ждет салют, аналогичный тому, который москвичи увидели ровно 75 лет назад.

Костяк участников шествия составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19. В параде примут участие 225 единиц военной техники, 14 тысяч солдат и офицеров, а также расчеты из 19 стран мира. А в небе над Москвой 24 июня появятся 55 самолетов и 20 вертолетов.

Военные парады также пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил России. В них примут участие 64 тысячи человек и 1,85 тысячи единиц техники.

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