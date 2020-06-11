ТОСЭР "Чапаевск" примет нового резидента

Самарская область продолжает привлекать инвесторов. Совсем скоро в Чапаевске появится новый высокотехнологичный завод, который привлечет в город дополнительные 100 миллионов рублей инвестиций.

Статус территории опережающего развития Чапаевск получил всего год назад. Эта площадка стала дополнительным инструментом масштабной разветвленной инфраструктуры для привлечения инвестиций. Напомним ранее губернатор Самарской область Дмитрий Азаров призывал правительство региона усилить работу с инвестициями.

- В дополнение к существующим мерам поддержки инвесторов необходимо разработать и новые инструменты, обеспечивающие наилучшие условия для развития бизнеса в регионе. Правительству нужно стать локомотивом формирования новых проектов, - отметил глава Самарской области.

11 июня было подписано трехстороннее соглашение с инвестором, который планирует реализовать проект по производству бытового и промышленного отбеливателя, дезинфектанта и средства очистки и обеззараживания воды в ТОСЭР "Чапаевск". Процесс производства основан на новых технологиях, который дает значительно более высокое качество продукта и позволяет значительно увеличить срок его службы.

Заявленный объём инвестиций -составляет 97,8 миллиона рублей, компания создаст 20 новых рабочих мест.

Это уже второе предприятие, которое получает статус резидента ТОСЭР "Чапаевск". Первым резидентом стал завод химикатов, который планирует создать в городе производство моющих, чистящих и дезинфицирующих средств.

- Режим ТОСЭР действует в двух моногородах Самарской области - Тольятти и Чапаевске, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Сегодня в ТОСЭР "Тольятти" - самой крупной ТОР России - организовано 75 инвесторов, готовых инвестировать порядка 41 миллиарда рублей и создать около 8,5 тысяч новых рабочих мест. Причем, на данный момент ими уже вложено более 10,8 миллиарда рублей и создано более 4,5 тысяч рабочих мест.