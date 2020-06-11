ТОСЭР "Чапаевск" примет нового резидента

Новости

Рост цен на бензин отмечен в 45 центрах субъектов России 19:01
Собянин рекомендовал москвичам продолжать работать на "удаленке" 19:00
Собянин призвал москвичей остаться дома на праздники 18:58
Путин обсудил с королем Иордании борьбу с коронавирусом 18:51
Под Тулой в массовом ДТП пострадали шесть человек 18:41
Мэром Ставрополя стал Иван Ульянченко 18:34
СК возбудил второе дело по факту поставки просроченных ИВЛ 18:29
Минкульт проработает возможные меры поддержки частных театров 18:20
Беспилотник помог спасти тонувшего в Москве подростка 18:13
ФАС не разрешила "Яндексу" приобрести агрегатора такси "Везет" 18:12
Бизнесу Москвы предложили тестировать сотрудников на антитела за счет города 18:12
В Омской области отменили режим самоизоляции 18:10
В Петербурге завели дело на мать, отравившую детей снотворным 17:56
Лавров посетит 18-19 июня Сербию и Беларусь 17:53
Роскосмос опубликовал снимки разрушенного моста в Заполярье 17:51
Жительницу Костромы осудили за покупку земли с несуществующими домами 17:44
С 1 июля в Москве начнутся традиционные отключения горячей воды 17:41
Косачев: Нужно защищать права человека в контексте межгосударственных отношений 17:35
В Воронеже арестован сбивший трех пешеходов полицейский 17:32
Отели и гостиницы Севастополя откроются для всех туристов с 15 июня 17:29
В Норильске по делу о разливе топлива арестовали главного инженера ТЭЦ 17:21
Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте наркотиков 17:20
После удаления из HBO Max "Унесенные ветром" стали хитом на Amazon 17:15
В Госдуме объяснили идею ужесточения санкций США против РФ 17:10
Курс евро впервые с 20 мая превысил отметку в 79 рублей 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
11.06.2020 17:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ТОСЭР "Чапаевск" примет нового резидента

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Самарская область продолжает привлекать инвесторов. Совсем скоро в Чапаевске появится новый высокотехнологичный завод, который привлечет в город дополнительные 100 миллионов рублей инвестиций.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Статус территории опережающего развития Чапаевск получил всего год назад. Эта площадка стала дополнительным инструментом масштабной разветвленной инфраструктуры для привлечения инвестиций. Напомним ранее губернатор Самарской область Дмитрий Азаров призывал правительство региона усилить работу с инвестициями.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
В Самарской области расширят меры поддержки для инвесторов

- В дополнение к существующим мерам поддержки инвесторов необходимо разработать и новые инструменты, обеспечивающие наилучшие условия для развития бизнеса в регионе. Правительству нужно стать локомотивом формирования новых проектов, - отметил глава Самарской области.

11 июня было подписано трехстороннее соглашение с инвестором, который планирует реализовать проект по производству бытового и промышленного отбеливателя, дезинфектанта и средства очистки и обеззараживания воды в ТОСЭР "Чапаевск". Процесс производства основан на новых технологиях, который дает значительно более высокое качество продукта и позволяет значительно увеличить срок его службы.

Заявленный объём инвестиций -составляет 97,8 миллиона рублей, компания создаст 20 новых рабочих мест.

Это уже второе предприятие, которое получает статус резидента ТОСЭР "Чапаевск". Первым резидентом стал завод химикатов, который планирует создать в городе производство моющих, чистящих и дезинфицирующих средств.

- Режим ТОСЭР действует в двух моногородах Самарской области - Тольятти и Чапаевске, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Сегодня в ТОСЭР "Тольятти" - самой крупной ТОР России - организовано 75 инвесторов, готовых инвестировать порядка 41 миллиарда рублей и создать около 8,5 тысяч новых рабочих мест. Причем, на данный момент ими уже вложено более 10,8 миллиарда рублей и создано более 4,5 тысяч рабочих мест.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Курс евро впервые с 20 мая превысил отметку в 79 рублей
Минпросвещения готовится открыть школы 1 сентября
Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
В отпуск надо будет взять с собой три справки
Будет ли продлена программа льготной ипотеки