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11.06.2020 11:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Башкирии будут штрафовать за курение кальяна в общественных местах

Текст: Гульназ Данилова

Депутаты госсобрания - курултая Башкирии собираются ввести ограничения на курение кальяна в общественных местах. За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей, за повторное - тысяча рублей.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Федеральное законодательство позволяет регионам устанавливать дополнительные ограничения по курению табака в общественных местах, и мы реализуем данное право, - прокомментировал новацию спикер башкирского парламента Константин Толкачев. - Во многих регионах такая норма уже действует. Необходимо максимально защитить граждан от негативного воздействия на их здоровье действий курильщиков, тем более что к нам уже неоднократно поступали такие просьбы от избирателей. Особенно много жалоб при этом было на курение кальяна в общественных местах. Такие граждане подвергают риску не только свое здоровье, но и здоровье окружающих.

К общественным местам относятся парки, скверы, площади, набережные, остановки общественного транспорта, подземные и надземные переходы, гаражи, парковки, территории, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, места проведения публичных театрально-концертных, спортивных, общественно-политических мероприятий на открытом воздухе.

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