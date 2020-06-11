В Башкирии будут штрафовать за курение кальяна в общественных местах

Депутаты госсобрания - курултая Башкирии собираются ввести ограничения на курение кальяна в общественных местах. За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей, за повторное - тысяча рублей.

- Федеральное законодательство позволяет регионам устанавливать дополнительные ограничения по курению табака в общественных местах, и мы реализуем данное право, - прокомментировал новацию спикер башкирского парламента Константин Толкачев. - Во многих регионах такая норма уже действует. Необходимо максимально защитить граждан от негативного воздействия на их здоровье действий курильщиков, тем более что к нам уже неоднократно поступали такие просьбы от избирателей. Особенно много жалоб при этом было на курение кальяна в общественных местах. Такие граждане подвергают риску не только свое здоровье, но и здоровье окружающих.

К общественным местам относятся парки, скверы, площади, набережные, остановки общественного транспорта, подземные и надземные переходы, гаражи, парковки, территории, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, места проведения публичных театрально-концертных, спортивных, общественно-политических мероприятий на открытом воздухе.