В Ижевске обнаружили автофургон с цирковыми животными. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

О том, что животные содержатся в ненадлежащих условиях, в главное управление ветеринарии сообщили горожане. На место выехали специалисты ведомства и полиция. Оказалось, что в одном автофургоне живут пять собак, два примата, ослица и 13 голубей. Условия в нем не предназначены даже для временного проживания.

Осмотр животных показал, что их состояние удовлетворительное, вода и корм у них есть и они безопасны для здоровья. Кроме того, владелец предоставил ветеринарные паспорта, где было указано, что все профилактические мероприятия и прививки проведены вовремя и в полном объеме.

Мужчину попросили в срочном порядке обеспечить животным нормальные условия содержания. Сейчас решается вопрос о его привлечении к административной ответственности.