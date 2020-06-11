В Саратове в суд направлено дело об убийстве полицейского

В Саратове, как проинформировало областное управление СК, в суд передано дело в отношении наркосбытчика, смертельно ранившего 28 -летнего лейтенанта полиции Михаила Гадеева.

В декабре прошлого года сотрудники патрульно-постовой службы вечером в Заводском районе Саратова у дома № 2 по Киевскому проезду остановили двух местных жителей, у которых при себе оказался расфасованный синтетический наркотик.

В ходе задержания 33-летний саратовец выстрелил из пистолета травматическим патроном калибра 9 миллиметров в грудь полицейскому. Затем попытался оказать физическое сопротивление его напарнику. Полицейский Михаил Гадеев был госпитализирован и от тяжелого ранения в легкое в тот же день скончался в больнице.

По версии следствия, саратовец, напавший на полицейского, и его 40-летний знакомый собирались сделать закладки наркотика, для его последующей продажи через телекоммуникационные сети. Следствием оба подозреваемых были взяты под стражу. Обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудника полиции, в ходе следствия отказался от дачи показаний, второй задержанный признает соучастие в покушении на сбыт наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СК, расследование закончено, прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд.