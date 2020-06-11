В Саратовской области изъяли 800 тысяч пачек контрафактных сигарет

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об изъятии крупной партии контрафактных сигарет. Она рассказала, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области выявили четыре склада с немаркированной табачной продукцией в городах Энгельсе и Саратове.

Полицейские обнаружили в складских помещениях оборудование для имитации известных иностранных табачных брендов, упаковочные ленты, а также около двух тысяч акцизных марок с признаками подделки. Из незаконного оборота изъято свыше восьмисот тысяч пачек немаркированной табачной продукции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 6 статьи 171.1 УК РФ.

По словам Ирины Волк, предварительно установлено, что житель Саратовской области незаконно привез сигареты из ближнего зарубежья с целью их реализации на территории России. Выручка от продажи могла превысить 50 миллионов рублей.

Ведется розыск лиц, причастных к противоправной деятельности, устанавливаются возможные каналы сбыта фальсифицированной продукции.