Новости

В Багдаде ракета упала рядом с посольством США 00:45
Трамп объявил о возобновлении своих предвыборных митингов 00:19
ВОЗ объяснила "необычную" смертность от коронавируса в России 00:08
В дюжине городов США полиции запретили использовать удушающие приемы 00:04
Адвокат потерпевшей стороны потребовал проверить все нарушения Ефремова 10.06.2020
Google выпустила бета-версию Android 11 10.06.2020
Принца Бельгии оштрафуют за нарушение карантина 10.06.2020
Госкомпании получат льготные кредиты на цифровую трансформацию 10.06.2020
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката 10.06.2020
Александр Вучич: Россию и Сербию объединяет честная дружба 10.06.2020
Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову 10.06.2020
Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым 10.06.2020
В Орле передано в суд дело экс-чиновника о подлоге на 33 миллиона 10.06.2020
Белгородские ученые запатентовали десерт для профилактики рака 10.06.2020
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры 10.06.2020
Пентагон: Талибы никогда не угрожали США 10.06.2020
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня 10.06.2020
Президент Болгарии призвал правительство обнародовать контакты с олигархами 10.06.2020
Минобрнауки пересмотрит организацию обучения в вузах 10.06.2020
На Михаила Ефремова надели электронный браслет 10.06.2020
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене 10.06.2020
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере 10.06.2020
Жителей Центральной России предупредили о погодных аномалиях 10.06.2020
В Москве обрушился мост 10.06.2020
Эксперт рассказал, чем опасна нулевая недельная инфляция 10.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
10.06.2020 23:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Продержаться на удаленке

Вакансий стало меньше, чем безработных
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Экономика Поволжья № 123(8177)
В Саратовской области региональные власти заявили о необходимости преодолеть дисбаланс, возникший на рынке труда в результате ограничительных мер, которые связаны с пандемией коронавируса.

С начала второго квартала в регионе официально зарегистрированных безработных стало втрое больше - почти 32 тысячи, а в крупных городах - в четыре раза.

В то же время в базе региональных центров занятости по-прежнему числится 25 тысяч невостребованных вакансий. Как подчеркнул губернатор Валерий Радаев, нужно разобраться, насколько заявленные рабочие места соответствуют реальным потребностям.

Фото: iStock
Минтруд предложил закрепить удаленную и комбинированную занятость в ТК

Отвечая на вопросы исследования, проведенного региональным отделением "ОПОРЫ России", только шесть из 47 опрошенных саратовских предпринимателей сообщили, что у них "бизнес получил новый импульс" и доходы выросли. Сферы их деятельности: продажа медоборудования, швейное производство для медицинских нужд, доставка продуктов.

Как сообщает областное министерство труда и соцзащиты, на портал "Работа в России", где теперь можно встать на учет в качестве безработного, подали заявления 26 тысяч саратовцев. При этом в апреле-мае через областную службу занятости только 2,5 тысячи человек удалось устроиться на работу. Как объяснили в пресс-службе министерства, большинство заполненных вакансий из сельского хозяйства (начались весенние полевые работы), а также в строительстве, промышленности и торговли.

По данным сервиса "Авито Работа", в мае по Саратову было опубликовано на треть меньше вакансий, чем год назад. Зато в два с половиной раза увеличилось количество предложений по удаленной работе, а число запросов граждан на работу онлайн выросло сразу в шесть раз! Кроме того, саратовцы часто искали работу, не требующую специальных навыков, или подработку. Среди наиболее востребованных профессий, по данным сервиса, оказались сотрудники кол-центров, кассиры, рабочие (в сфере добычи сырья и АПК), кладовщики, водители, экспедиторы.

Во время режима самоизоляции в регион вернулись многие саратовцы, выехавшие на заработки в другие субъекты РФ. Всего, по данным регионального правительства, вахтовым методом в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тюменской, Самарской областях и других регионах трудятся порядка 67 тысяч жителей области. В начале режима ограничений были предположения, что какая-то часть этого экономически активного населения будет стремиться найти работу на местных предприятиях.

Фото: iStock
Экономика России может упасть на 6% в 2020 году

- Потребность в таких кадрах есть, если говорить о строительной отрасли, то особенно в сфере капитального ремонта. Мы мониторили ситуацию, но, к сожалению, этого не произошло. Да и оставшиеся без работы парикмахеры не стали переучиваться на штукатуров, - рассказал руководитель строительной компании, заместитель председателя комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики областной думы Леонид Писной.

По мнению регионального министра промышленности и энергетики Андрея Архипова, рост производства на основе отложенного спроса населения можно вскоре ожидать, например, в мебельной и легкой промышленности.

В то же время в некоторых отраслях, по-видимому, продолжится сокращение рабочих мест. Такая ситуация, например, складывается в сфере фитнес-индустрии и спортклубов. Роспотребнадзором подготовлены дополнительные требования по соблюдению противоэпидемиологических мер для подобных организаций, выполнение которых может оказаться непосильным для части предпринимателей. По оценкам саратовского бизнеса, закроется от 20 до 60 процентов организаций отрасли. •

Мнение

Дмитрий Пучков, категорийный менеджер сервиса "Авито Работа":

- Пандемия и режим самоизоляции уже заметно изменили и продолжают менять рынок труда. Работодатели и сотрудники адаптируются к непривычным форматам собеседований и работы, востребованность тех или иных групп профессий меняется в зависимости от карантинных ограничений, а оценить последствия в долгосрочной перспективе пока сложно. Соискатели стали чаще задумываться о выборе в качестве работодателей компаний с государственной поддержкой - крупных производств, транспортных, строительных и промышленных предприятий.

Общество Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Глава Минстроя рассказал об инициативе не повышать тарифы ЖКХ
Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры
Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции