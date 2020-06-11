В Саратовской области региональные власти заявили о необходимости преодолеть дисбаланс, возникший на рынке труда в результате ограничительных мер, которые связаны с пандемией коронавируса.

С начала второго квартала в регионе официально зарегистрированных безработных стало втрое больше - почти 32 тысячи, а в крупных городах - в четыре раза.

В то же время в базе региональных центров занятости по-прежнему числится 25 тысяч невостребованных вакансий. Как подчеркнул губернатор Валерий Радаев, нужно разобраться, насколько заявленные рабочие места соответствуют реальным потребностям.

Отвечая на вопросы исследования, проведенного региональным отделением "ОПОРЫ России", только шесть из 47 опрошенных саратовских предпринимателей сообщили, что у них "бизнес получил новый импульс" и доходы выросли. Сферы их деятельности: продажа медоборудования, швейное производство для медицинских нужд, доставка продуктов.

Как сообщает областное министерство труда и соцзащиты, на портал "Работа в России", где теперь можно встать на учет в качестве безработного, подали заявления 26 тысяч саратовцев. При этом в апреле-мае через областную службу занятости только 2,5 тысячи человек удалось устроиться на работу. Как объяснили в пресс-службе министерства, большинство заполненных вакансий из сельского хозяйства (начались весенние полевые работы), а также в строительстве, промышленности и торговли.

По данным сервиса "Авито Работа", в мае по Саратову было опубликовано на треть меньше вакансий, чем год назад. Зато в два с половиной раза увеличилось количество предложений по удаленной работе, а число запросов граждан на работу онлайн выросло сразу в шесть раз! Кроме того, саратовцы часто искали работу, не требующую специальных навыков, или подработку. Среди наиболее востребованных профессий, по данным сервиса, оказались сотрудники кол-центров, кассиры, рабочие (в сфере добычи сырья и АПК), кладовщики, водители, экспедиторы.

Во время режима самоизоляции в регион вернулись многие саратовцы, выехавшие на заработки в другие субъекты РФ. Всего, по данным регионального правительства, вахтовым методом в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тюменской, Самарской областях и других регионах трудятся порядка 67 тысяч жителей области. В начале режима ограничений были предположения, что какая-то часть этого экономически активного населения будет стремиться найти работу на местных предприятиях.

- Потребность в таких кадрах есть, если говорить о строительной отрасли, то особенно в сфере капитального ремонта. Мы мониторили ситуацию, но, к сожалению, этого не произошло. Да и оставшиеся без работы парикмахеры не стали переучиваться на штукатуров, - рассказал руководитель строительной компании, заместитель председателя комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики областной думы Леонид Писной.

По мнению регионального министра промышленности и энергетики Андрея Архипова, рост производства на основе отложенного спроса населения можно вскоре ожидать, например, в мебельной и легкой промышленности.

В то же время в некоторых отраслях, по-видимому, продолжится сокращение рабочих мест. Такая ситуация, например, складывается в сфере фитнес-индустрии и спортклубов. Роспотребнадзором подготовлены дополнительные требования по соблюдению противоэпидемиологических мер для подобных организаций, выполнение которых может оказаться непосильным для части предпринимателей. По оценкам саратовского бизнеса, закроется от 20 до 60 процентов организаций отрасли. •

Мнение

Дмитрий Пучков, категорийный менеджер сервиса "Авито Работа":

- Пандемия и режим самоизоляции уже заметно изменили и продолжают менять рынок труда. Работодатели и сотрудники адаптируются к непривычным форматам собеседований и работы, востребованность тех или иных групп профессий меняется в зависимости от карантинных ограничений, а оценить последствия в долгосрочной перспективе пока сложно. Соискатели стали чаще задумываться о выборе в качестве работодателей компаний с государственной поддержкой - крупных производств, транспортных, строительных и промышленных предприятий.