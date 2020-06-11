В Удмуртии сняли режим самоизоляции. Об этом говорится в распоряжении, подписанном главой республики Александром Бречаловым.

С 11 июня в регионе разрешили работать ярмаркам, рынкам, магазинам непродовольственных товаров, в том числе в торговых центрах. Также с этого дня прекращается режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

С 15 июня в Удмуртии можно открывать кафе, рестораны, столовые, буфеты, бары, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты для массовых тренировок. При этом они должны проводить тренировки с загрузкой не более 50 процентов от нормативной пропускной способности. Также разрешается проводить очные консультации для выпускников одиннадцатых классов. Запрет на работу парков сохраняется.

По данным на 11 июня в Удмуртии зарегистрировано 1053 случая коронавируса, выздоровело 494 человек, 21 пациент умер.