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Проект: В регионах

Дисциплина хромает

Низкая собираемость коммунальных платежей негативно влияет на подготовку к зиме
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 126(8180)
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, осложнили подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Режим самоизоляции и временная отмена взыскания штрафов и пени за неоплату коммунальных услуг негативно отразились на платежной дисциплине. Причем такая тенденция наблюдается во всех регионах Сибирского федерального округа (СФО). По данным аппарата полномочного представителя президента России в СФО, в апреле этого года собираемость платежей составила от 62 процентов в Республике Хакасия до 89 процентов в Иркутской области. В ряде регионов зафиксирован значительный рост задолженности за коммунальные услуги.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Такая ситуация напрямую влияет на стабильность подготовки объектов ЖКХ к зиме, - отметил полпред президента РФ Сергей Меняйло на окружном совещании.

Ухудшение ситуации по сборам платежей отмечают в АО "Новосибирскэнергосбыт". По словам заместителя генерального директора по реализации энергии Татьяны Семенцовой, снижение платежной дисциплины началось с конца марта, за апрель удалось собрать только 64 процента от суммы начислений за предыдущий месяц.

По данным Сибирской генерирующей компании (СГК), в первом квартале этого года собираемость платежей за тепловую энергию в Новосибирской области от юридических лиц снизилась, в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, с 85 до 77 процентов от начислений.

По состоянию на 1 июня общая просроченная задолженность всех потребителей новосибирского филиала компании достигла 2,069 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 447 миллионов рублей.

Быстрее всего просроченную дебиторскую задолженность накапливают юридические лица, малый и средний бизнес, который из-за пандемии перешел в режим жесткой экономии.

По компаниям и организациям сумма увеличилась на четверть, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, или на 179 миллионов рублей - до 899 миллионов рублей. А с начала 2020 года сумма просроченных долгов приросла почти на 370 миллионов.

Просроченная задолженность населения еще выше - 1,17 миллиарда рублей, хотя ее прирост за период пандемии не такой значительный, как у бизнеса.

- Часть потребителей трактовала мораторий на взимание штрафов за просрочку как освобождение от платежей. Но в постановлении сказано "не взыскивать", но запрета на начисление нет, - прокомментировал ситуацию директор теплосбытового подразделения СГК Дмитрий Григорович.

По прогнозам специалистов, снижение собираемости платежей за тепловую энергию по итогам года составит пятнадцать процентов, и потери для компании в этом случае оцениваются в восемь с лишним миллиардов рублей.

Фото: iStock
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В этой ситуации, считает полпред, органы власти и ресурсоснабжающие организации должны усилить работу с потребителями, в постоянном режиме отслеживать финансовое состояние коммунальных предприятий, а также содействовать реструктуризации долгов и обеспечивать погашение задолженности, которая образовалась у организаций бюджетной сферы.

- Региональным органам исполнительной власти необходимо оказать организационную и финансовую поддержку муниципалитетам. В свою очередь органы Ростехнадзора должны помочь им устранить проблемы на теплоисточниках и сетях, - отметил Сергей Меняйло.

Несмотря на проблемы с платежами, в регионах пока сохраняют ремонтные программы в прежнем объеме. Подготовка к следующему отопительному сезону ведется стандартно, без каких-либо корректировок.

Так, в Новосибирске запланировано заменить, отремонтировать и модернизировать 31,5 километра магистральных и квартальных тепловых сетей.

Полпред Сергей Меняйло обратил внимание на то, что отопительный сезон 2019-2020 годов в регионах СФО прошел в штатном режиме. Однако осенью неоднократно происходили аварии в Новосибирске и Барнауле. Причиной тому стала высокая изношенность тепловых сетей. На ТЭЦ в городе Яровом Алтайского края временами отсутствовал нормативный запас топлива, не был укомплектован штат персонала, выходило из строя котельное оборудование. В Республике Хакасия прохождению отопительного сезона мешали накопленные перед коммунальщиками и энергетиками долги. На постоянном контроле у полпреда находилась ситуация в городе Юрге Кемеровской области, в Байкальске Иркутской области, а также в ряде муниципальных образований, пострадавших в результате прошлогоднего наводнения.

По словам Сергея Меняйло, есть перспективы повышения надежности теплоснабжения городов Кемерова и Белово. Там готовятся совместные проекты муниципалитетов и СГК по замене теплосетей и переключению потребителей котельных на централизованное теплоснабжение.

Прямая речь

Сергей Меняйло, полпред президента РФ в СФО:

- Учитывая эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции, подготовка к зиме будет проходить в более сложных условиях. Необходимо планировать работы с учетом всех противоэпидемических мер. Кроме того, нужно обеспечить своевременные поставки топлива, прежде всего в населенные пункты с ограниченными сроками завоза в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях, в труднодоступные районы Республики Тыва.

Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Новосибирская область СФО Иркутская область СФО Алтайский край СФО Хакасия СФО Кемеровская область

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