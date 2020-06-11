Минувшей зимой Алтайский край могли парализовать метели и бураны. Ранней весной прогнозировали, что регион "поплывет" от мощных паводков. Потом ждали сильных сезонных пожаров. Однако поселки не сгинули в снежном плену, первая и особенно вторая волна паводка прошли почти незаметно, а возгорания в лесах и степях в непривычно жарких апреле и мае удалось ликвидировать сразу.

Опыт и методики алтайских специалистов МЧС, позволяющие работать на упреждение, заметили и оценили на федеральном уровне. О том, как была организована профилактическая и подготовительная работа, в интервью "РГ" рассказал начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Макаров.

Александр Владимирович, зимой из-за сильнейших буранов в крае случались форс-мажорные ситуации. Хотя серьезных претензий к вашей службе не возникло ни со стороны жителей, ни со стороны властей, проблемы наверняка были. Какие выводы вы сделали на будущее?

Александр Макаров: Зима, конечно, выдалась непростой, даже с учетом того, что для Сибири много снега - это не чудо. Костяк подразделений МЧС сосредоточен в городах, а основная волна снежного шторма прошла по линии "Юго-западные районы - Салаирский хребет". Получив информацию о надвигающейся стихии, мы заранее развернули силы. Когда начался шторм и проехать куда-то стало практически невозможно, спасатели оказались там, где требовалось. Серьезная обстановка складывалась в Змеиногорском районе, куда вообще было не пробиться, но наши сотрудники уже там находились. Для спасения женщины, у которой открылось внутреннее кровотечение, понадобилась чуть ли не войсковая операция, поскольку машина скорой помощи добраться не смогла. И таких ситуаций хватало.

Очень помогло тесное взаимодействие с краевым управлением МВД и дорожными службами. На базе ГУ МЧС работал межведомственный координационный штаб, и мы получили возможность оперативно реагировать на ЧП. Так было, например, во время страшного ДТП с участием полутора десятков машин под Павловском, где погибло несколько человек. Буран бушует, машины встают, образуя пробку, на глазах растут заносы. Но буквально через пару часов совместными усилиями мы восстановили движение на трассе. И это - в условиях очень плохой видимости.

Да уж, мело так, что в Барнауле на Павловском тракте из окон машин едва были видны первые ряды домов.

Александр Макаров: А что до уроков на будущее, то, признаю, мы недостаточно просчитали наличие запасов продовольствия в небольших деревнях, которые надолго оказались в снежном плену. Эта ситуация была для нас новой. Проблемы пришлось решать "с колес". Формировали колонны с продуктами, медикаментами и другим необходимым грузом. Впереди шла тяжелая техника. В Змеиногорском районе к одной деревне едва дорогу прочистили - через два часа опять все замело. Мы не предполагали, что нарушение режима жизнеобеспечения будет таким длительным - более трех суток. К некоторым населенным пунктам пробивались по семь суток.

В одном селе возникли проблемы с водой - насос сломался. А его не могли сразу заменить - кран нельзя было установить из-за ураганного ветра. Мы старались максимально быстро разрешить такие ситуации, и я очень признателен жителям края за их терпение и понимание. Стихия всех сплотила и мобилизовала. Помогали в беде даже те ведомства, которые не предназначены для проведения спасательных операций. Например, пограничники оказали помощь заболевшей женщине, вывезли ее на снегоходе и передали спасателям.

После чрезвычайно снежной зимы многие предрекали, что край захлебнется в паводковых волнах.

Александр Макаров: Действительно, синоптики давали неблагоприятные прогнозы. В МЧС России Алтай относили к регионам, где паводковая обстановка может быть очень сложной. Решением министра краю было выделено три километра водоналивных дамб на случай экстремальных ситуаций с разливом рек. Мы обратили особое внимание муниципалитетов на расчистку ливневой канализации, вывоз снега, отсыпку дамб. Помог Сибирский спасательный центр. Причем некоторые главы муниципалитетов поначалу сопротивлялись - мол, у нас все нормально, - но в итоге оценили оказанную помощь. Новосибирцы с их тяжелой техникой помогли подготовиться не только к паводку, но и к пожароопасному сезону.

Во время первой волны паводка возникали, конечно, локальные шероховатости: вода поднялась в малых реках вроде Чапши и Ельцовки, но до серьезных проблем не дошло. Повезло, конечно, с погодой: сильных осадков в Республике Алтай, которые могли осложнить ситуацию в обоих регионах, не было. Благо, зимой снег выпал на не-промерзшую почву. Лед на реках очень быстро сошел. А вторая волна половодья практически наложилась на первую и быстро сошла на нет из-за низкого уровня воды в реках. Несколько дней понервничали жители Локтевского района и Рубцовска - пришлось увеличить сбросы воды с Гилевского водохранилища, и ситуация нормализовалась.

Еще один бич Алтайского края - пожары. Весна выдалась сухой, жаркой, ветреной, но тем не менее обошлось без серьезных пожаров. При этом ряд сибирских территорий - в частности, Кузбасс, Хакасия, Новосибирская и Омская области - пострадал от огня.

Александр Макаров: В нашу пользу сработал ряд факторов. В крае порядка 700 населенных пунк-тов в зоне угрозы ландшафтных пожаров, около 200 - лесных. Но мы и здесь старались сыграть на опережение. Подготовительные мероприятия стали проводить, когда снег еще не полностью сошел. Разрешили под нашим контролем делать плановые отжиги вокруг деревень. Причем иногда приходилось заставлять глав администраций поторапливаться.

Проводится космический мониторинг термоточек, и в этом году мы впервые за несколько лет наложили полученные результаты на карту и про-анализировали самые "горючие" зоны. Ими оказались территории вокруг городов (особенно дачные общества), заливные луга в пойме Оби, федеральные трассы и дороги, а также железнодорожная ветка близ Славгорода (участок не электрифицирован, и там затяжной подъем, на котором тепловозы, работающие на мазуте, сыплют под нагрузкой далеко разлетающимися искрами).

Мы проанализировали наличие техники в этих зонах и создали 24 временных федеральных поста круглосуточного наблюдения. Конечно, пришлось немного распылить силы, зато смогли вовремя "подхватывать огонь". Если сравнивать с прошлыми годами, то погодные условия этой весны были хуже, а термоточек больше, но мы их быстрее ликвидировали. Раньше реагирование на возгорание и его тушение занимало в среднем два-три часа, сейчас - тридцать минут с учетом сильных весенних ветров (при скорости ветра пятнадцать метров в секунду скорость распространения огня по траве достигает пяти метров в секунду).

Мы создали оперативный штаб, куда вошли представители МВД, минприроды РФ, Россельхознадзора. Мониторинг ситуации с пожарами осуществляется в круглосуточном режиме. Сильно помогают муниципальные власти.

Дополнительные сложности в борьбе с пожарами создали ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Если раньше пик пожаров приходился на майские праздники, то теперь хорошая погода и двухмесячный режим самоизоляции большинства населения принесли нам "ударный месячник" с 20 апреля по 20 мая, когда мы поддерживали особый противопожарный режим. В некоторые дни - например, 23-24 апреля - целые подразделения практически не возвращались в часть.

Мы не делим пожары на федеральные или ведомственные. На ликвидацию серьезного пожара рядом с Колыванью пришлось стягивать силы из Барнаула и Рубцовска, чтобы помочь лесничеству не допустить распространения огня и его перехода на особо охраняемую зону. То же самое - в Тальменском районе у станции Озерки, когда пожар совместно тушили МЧС, пожарный поезд РЖД и лесники. Главное в таких ситуациях - не стоять в стороне и не допустить трагических последствий.