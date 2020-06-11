В регионах Сибири завершается посевная кампания. Теперь важно сберечь будущий урожай от вредителей. Между тем в непосредственной близости от Сибири - в Жамбылской и Туркестанской областях Республики Казахстан - на десятках тысяч гектаров зафиксированы очаги марокканской саранчи.Последнее нашествие этих вредителей сибиряки наблюдали двадцать лет назад. В начале августа 2000 года полчища итальянского пруса размером до шести сантиметров пересекли Транссибирскую железнодорожную магистраль и вторглись в Омскую область. За два дня насекомые буквально оккупировали миллионный город, плотным слоем облепив стены домов. Но подлинной катастрофой саранча обернулась для степных и лесостепных сельскохозяйственных районов, переживавших небывалую засуху. В тот год местные аграрии потеряли до половины посевов.

Нынешнее лето по прогнозам синоптиков тоже будет жарким. Почвенная засуха уже наблюдается в Одесском, Павлоградском, Полтавском, Русско-Полянском районах Омской области.

- Недостаток влаги в метровом почвенном слое ощущался еще во время посевной. Поэтому пришлось оперативно делать рокировку. В частности, сократить посевы рапса. Семена этой важной масличной культуры заделывают всего на два-три сантиметра, и в сухую почву их закладывать бессмысленно.

По данным системы космического мониторинга, проведенного Национальным союзом агростраховщиков (НСА), засуха надвигается и на другие регионы Сибири.

- На юго-западе Новосибирской области и в западной части Алтайского края также зафиксированы низкие показатели вегетационного индекса, - отмечает президент НСА Корней Биждов. - Уровень влаги на двадцать процентов ниже средних значений. Такое происходит впервые за последние десять лет. Предпосылок к улучшению ситуации в ближайшие недели не предвидится.

По словам специалистов, регионы к нашествию вредителей готовы.

- Мы в круглосуточном режиме ведем мониторинг ситуации на границе с Казахстаном и в случае опасности можем в течение получаса оповестить о надвигающейся угрозе хозяйства региона. Весь набор необходимых препаратов есть. Работают предприятия, специализирующиеся на борьбе с насекомыми и болезнями растений, - утверждает региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа.

Впрочем, дополнительная защита аграриям не помешает.

- Мы оцениваем уровень рисков для растениеводства в регионах Западной Сибири как высокий и настоятельно советуем застраховать урожай, - подчеркивает Корней Биждов. - Аграрии уже начали заключать договоры. За четыре месяца 2020-го они застраховали 36 тысяч гектаров ярового сева - на треть больше, чем год назад.

Кстати

В 2019-м в рамках субсидируемых договоров агрострахования в СФО было застраховано 814 тысяч гектаров полей. Омская область и Алтайский край в этой сфере вошли в топ-10 субъектов РФ. Аналитики полагают, что в этом году они могут сохранить лидирующие позиции.