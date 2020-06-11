На реализацию индивидуального плана развития 9 регионов выделят 26 млрд рублей

Финансирование, говорится в сообщении, получат 9 регионов: республики Алтай, Карелия, Тыва, Чувашия, Марий Эл, Калмыкия, Адыгея, Псковская область и Алтайский край.

В министерстве напомнили, что в прошлом году правительством была поддержана инициатива Минэкономразвития о разработке индивидуальных программ для 10 субъектов РФ. "Ранее финансирование для реализации индивидуальной программы развития правительство РФ уже направило Курганской области", - уточняется в сообщении.

Там также говорится, что за каждым из 10-ти субъектов с низким уровнем социально-экономического развития закреплен куратор на уровне федерального министерства. Главе МЭР поручено кураторство трех регионов - республик Алтай, Карелия и Тыва.

"Нами подготовлены единые правила для финансирования трех субъектов, а также отдельных мероприятий иных индивидуальных программ. В Правилах мы предусмотрели гибкий механизм управления индивидуальными программами", - приводятся в сообщении слова глав Минэка Максима Решетникова.

В сообщении также отмечается, что в соответствии с решением правительства Минэкономразвития будет являться единым распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям индивидуальных программ для курируемых регионов. "Средства будут выделены для развития малого и среднего бизнеса, туризма, создания особых экономических зон для привлечения инвесторов и других мероприятий", - уточняется там.