Новосибирская область станет регионом-лидером в Сибири

Утверждена дата проведения выборов депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. Они пройдут в единый общероссийский день голосования - 13 сентября 2020 года. Решение об этом принял областной парламент на 55-й сессии, в работе которой участвовал глава региона Андрей Травников.

Губернатор отметил, что область полностью готова к проведению и избирательной кампании, и единого дня голосования.

- Предстоит не только важная техническая, организационная работа - всех участников выборов ждет и серьезная политическая работа. В этом году в Новосибирской области пройдет очень масштабная избирательная кампания - предстоит распределить почти пять тысяч мандатов разных уровней. Перед Новосибирской областью стоят очень серьезные задачи - мы намерены стать регионом-лидером в Сибири, - сказал Андрей Травников.

Глава региона отметил, что для преодоления последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, и выполнения серьезных задач, нужна консолидация, эффективное взаимодействие, координация действий между разными ветвями и уровнями власти.

На взгляд губернатора, в последние годы в Новосибирской области уровень этой координации очень высок. Это заметно и по скорости принятия решений, по качеству решений - на всех уровнях. Эффективно выстроена система взаимодействия между региональной и муниципальной властью.

Андрей Травников выразил надежду, что по итогам избирательной кампании, при формировании нового областного парламента, других представительных органов муниципалитетов будут сохранены самые лучшие наработки и обеспечена преемственность во взаимодействии.

В свою очередь, председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив выразил уверенность в том, что предстоящие выборы депутатов регионального парламента пройдут на конкурентной основе, будут честными и открытыми.

На избирательных участках во время проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ и выборов депутатов будут соблюдены все необходимые меры санитарной безопасности.