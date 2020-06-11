Против поджигателей травы в Красноярском крае возбуждены уголовные дела

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовных дел по фактам поджога травы.

Ирина Волк рассказала, что сотрудниками Главного управления МВД России по Красноярскому краю проводится комплекс профилактических мероприятий, направленный на борьбу с поджогами травы и пресечение возгораний.

Например, в Емельяновском районе задержан подозреваемый в повреждении лесных насаждений. По имеющейся информации, мужчина поджег сухую траву, после чего из-за сильного ветра огонь стал стремительно распространяться в сторону леса. От возгорания пострадали более тридцати деревьев.

Следственным отделом МО МВД России "Емельяновский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 261 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

А в деревне Луково Уярского района во время пала травы произошло возгорание двух жилых домов и надворных построек. В результате происшествия погиб мужчина, который в момент пожара находился в одном из домов.

Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 219 УК РФ.

Выяснилось, что пожар возник на территории прилегающего к лесу поселения из-за пала сухой травы, которая должна была быть очищена от сухостоя.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств противоправной деятельности.

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