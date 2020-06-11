В Алтайском крае начали принимать первых туристов по лечебным путевкам

Алтайский край после двух с половиной месяцев самоизоляции принимает первых туристов. Правда, пока только на лечение в санаториях, имеющих медицинские лицензии. Бронирование мест, прием и размещение приезжих в домах отдыха, турбазах, гостевых домах, пансионатах и кемпингах приостановлено до 22 июня.

В понедельник 8 июня в городе-курорте Белокурихе открыли двери для отдыхающих пять санаториев, в том числе три крупнейших - "Россия", "Алтай-вест" и "Белокуриха".

Город постепенно оживает от "пандемической спячки" и встречает гостей обновленными терренкурами и аллеями. За два месяца вынужденного простоя в санаториях отремонтировали номерной фонд и медицинское оборудование.

- Конечно, мы готовились к открытию в новых условиях, поэтому выполнили все требования Роспотребнадзора по ограничению контактов отдыхающих, - сообщил директор сети санаториев курорта Белокуриха Константин Ежов. - Пока действует только один санаторий из трех. Затем постепенно будем заполнять и другие. На июнь было забронировано более шестидесяти процентов путевок. Но не все могут приехать - кто-то снимает бронь, кто-то переносит заезд.

Отдыхающие прибывают в Белокуриху из разных регионов страны - Новосибирской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Рамиль и Эльза Аюповы с двумя дочками приехали из Республики Башкортостан. Путевки взяли давно, еще до пандемии. "Волновались, что из-за карантинных ограничений все сорвется. Но нам повезло - прямо к началу отпуска санаториям разрешили работать. Так что не пришлось ничего переносить. Правда, приходится ходить везде в масках, но даже дети относятся к этому с пониманием", - говорят они.

Вместе с Аюповыми в санаторий "Белокуриха" в первый день заселились еще одиннадцать отдыхающих. "Мы размещаем гостей по одному в номер, вместе селим только семьи. На входе в санаторий и отдыхающим, и сотрудникам обязательно будут измерять температуру", - объясняет новые правила директор "Белокурихи" Елена Энгельгардт.

Гостей в санаториях принимают только при наличии отрицательного теста на COVID-19 и справки об отсутствии контактов с зараженными. Как рассказал корреспонденту "РГ" руководитель дирекции санаториев Белокурихи Сергей Криворученко, у многих отдыхающих возникают сложности с получением этих документов.

- А ведь еще нужно оформить санаторно-курортную карту в то время, когда поликлиники не ведут плановый прием. Поэтому многие из тех, кто заранее забронировал места, но не смог вовремя пройти тесты и получить справки, переносят заезд либо вообще отказываются от путевок. Пока сложно прогнозировать, сколько отдыхающих в этом летнем сезоне приедут к нам на курорт, - отметил он.

В санатории "Алтай-вест" в первый день приняли четырнадцать отдыхающих, при этом все 200 сотрудников вышли на работу. Обычно в разгар сезона здесь стопроцентная заполняемость - 600 человек. "Будет ли в этом июне столько туристов, неизвестно. Все зависит от эпидемиологической обстановки", - подчеркивает Сергей Криворученко.

Но белокурихинцев радует уже то, что санатории в принципе открылись.

- Восьмого июня возобновили работу пять из пятнадцати санаториев. В течение ближайших недель поэтапно откроются все, у которых есть медицинские лицензии. Дальше, по мере снятия ограничений, к ним присоединятся гостиницы, турбазы и пансионаты. Для города, специализирующегося на санаторно-курорт-ной деятельности и туризме, это, конечно, имеет огромное значение, - прокомментировал ситуацию глава Белокурихи Константин Базаров.

Прямая речь

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

- Туризм, санаторно-курортная деятельность - основа экономики Белокурихи. 60-65 процентов всех занятых жителей города работают в этой системе. Остальные трудятся в обеспечивающих отраслях, которые так или иначе тоже связаны с санаторно-курортным комплексом. Поэтому для Белокурихи приостановка этой деятельности из-за пандемии имела очень серьезные последствия. Конечно, на санаторно-курортные предприятия распространяется большинство мер государственной поддержки - субсидии и льготные кредиты на выплату зарплаты, отсрочки по налогам, приостановка взимания курортного сбора.