В Барнауле осуждены мошенники в сфере торговли лесом

Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу, связанному с мошенничеством, в отношении жителя Иркутска Евгения Черных и его барнаульских знакомых Дмитрия Гребенюка и Елены Касьяновой. Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю, злоумышленники успели "заработать" 23 миллиона рублей на операциях с подложными документами.

В 2008-2012 годах бизнесмен Черных и его знакомые от имени подконтрольных юрлиц предоставили в налоговые органы подложные декларации о покупке на внутреннем рынке леса-кругляка из Иркутской области. По документам, которые они подавали в УФНС по Алтайскому краю, эти партии отправлялись на экспорт в Китай. В отчетности создавалась видимость уплаты НДС, хотя на деле налог не перечислялся, документооборот был фиктивным. На основании этих бумаг налоговики перечисляли мошенникам из бюджета деньги по операции возврата НДС. Преступление было выявлено оперативными работниками краевого УФСБ, а следствие по уголовному делу вело главное следственное управление ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Выяснилось, что мошенническую схему разработали Черных и Гребенюк. В помощь они позвали Елену Касьянову, которая с 1995 по 2007 годы являлась сотрудницей ИФНС России по Октябрьскому району Барнаула. Также в дело была вовлечена жительница Барнаула Елена Горбунова, имевшая большой опыт бухгалтерских и аудиторских услуг. Для проведения операций с лесом-кругляком мошенники выбрали подконтрольные

"Аудит-Центр" (фирма Горбуновой) и "Байкалстройлес" (фирма Черных). В Барнауле также было открыто ООО "Сибресурс", зиц-председателем которого согласился стать знакомый Черных по фамилии Иванов. После проведения всех необходимых регистрационных и банковских процедур насос по откачиванию бюджетных средств стал исправно работать.

Но затем у налоговиков возникли подозрения. Они обратились в УФСБ и в 2017-м, наконец, возбудили уголовное дело. Всем трем фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). Евгению Черных суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей. Черных был взят под стражу в зале суда. Двум другим подсудимым назначено наказание в виде двух лет десяти месяцев и трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Также назначено дополнительное наказание в 200 и 300 тысяч рублей штрафа.

Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании суммы причиненного ущерба. В качестве обеспечительной меры наложен арест на дорогостоящее имущество и объекты недвижимости. В частности, у Черных арестованы две квартиры и дом. Официально он был безработным.

Елена Горбунова, сразу согласившаяся на сотрудничество со следствием, была осуждена в конце прошлого года и получила условный срок.