За последний год в Омске снесли девять самостроев, еще три десятка - на очереди.

Ситуация с незаконным строительством в столице Прииртышья остается напряженной. Каждый год по решению суда здесь демонтируют нелегальные капитальные объекты, но тут же возникают новые.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска, всего в реестре 112 таких строений. Более половины из них расположено в Центральном округе. В отношении 28 капитальных объектов проводятся "контрольные мероприятия, организуемые во взаимодействии с управлением Федеральной службы судебных приставов по Омской области".

Большую часть придется снести полностью. У двух зданий на улицах 10 лет Октября и Комарова демонтируют верхние этажи, появившиеся при незаконной реконструкции. Владельцам также предстоит скорректировать границы земельных участков, которые вышли за пределы "красных линий". Предприниматели, потратившие приличные суммы, сделать уже ничего не смогут.

- Проблема в том, что многие торопятся вложить деньги, не имея ни официального разрешения на участок, ни узаконенного проекта строительства или реконструкции. Надеются, что им удастся все оформить потом, задним числом. Но, как правило, этот номер не проходит. Сбор пакета документов - довольно длительная процедура. Этажи растут гораздо быстрее. Поэтому по решению суда с незаконным имуществом приходится расставаться, - пояснила корреспонденту "РГ" председатель некоммерческого партнерства "Лига профессионалов в недвижимости" Светлана Гоненко.

Сегодня на рассмотрении в судах различных инстанций находятся дела о еще 26 городских объектах. Один из них - автозаправочная станция в центре левобережья. Владелец купил ее в готовом виде, а теперь дорогую недвижимость, признанную самовольной постройкой, надлежит снести. Проблема в том, что АЗС оказалась в зоне перспективной дороги. В свое время заправку возводили как временный объект, потом прежний владелец обанкротился и продал его. Тяжба с новым собственником длится почти три года и уже дошла до Верховного суда. Но надежд, что станция устоит, мало.

Тем не менее эксперты отмечают, что ситуация в капитальном строительстве становится более цивилизованной. За последний год список объектов, возводимых в Омске с нарушениями, сократился на 25 процентов.

Тем временем

По данным ЕГРЮЛ, за три весенних месяца в Омской области ликвидировано более 1,3 тысячи юридических лиц. Самой неустойчивой оказалась строительная отрасль - региональный рынок покинуло 218 компаний.