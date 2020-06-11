В Омске запретили петь, свистеть и лаять по ночам

Местные парламентарии одобрили в окончательном чтении изменения в региональный закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской области". Поправки расширили перечень объектов, где отныне нельзя шуметь.

Список дополнен жилыми домами блокированной застройки (имеющих общую стену), а также помещениями, где оказываются услуги по временному размещению людей (гостиницами, мотелями, пансионатами, кемпингами и т. д.).

Изменения также дополнили перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан. Теперь по ночам нельзя использовать на повышенной громкости звуковоспроизводящие устройства в автомобилях, предприятиях торговли, общественного питания, а также досуговых организациях. Омичам по ночам запрещено кричать, свистеть, петь, играть на инструментах, включать автомобильную сигнализацию. Собакам - выть и лаять.

- Согласно закону, в регионе запрещено шуметь с 22:00 до 08:00 часов, а в многоквартирных домах еще и с 13:00 до 14:00 часов, - сообщили в Законодательном собрании.

Депутаты предлагали распространить действие поправок не только на жилой, но и дачный сектор. Но большинство парламентариев эту инициативу не поддержало.