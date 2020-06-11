В Омской области обнаружили захоронение 300-летней давности

Уникальную находку 10 июня обнаружили коммунальщики, копавшие траншею возле дома культуры в центре Тары. Работы срочно остановили. А к делу подключили археологов и следственные органы.

- Костные останки человека обнаружены на глубине четырех метров. Они находились в необычном гробу, в виде ствола цельного дерева длиной два метра, с выдолбленной в нем полости. Предположительно, захоронению может быть не менее 300 лет. При внешнем осмотре повреждений на костях не выявлено, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

По словам сыщиков, поскольку гроб обнаружен в историческом центре Тары вблизи места, где ранее стояла церковь, предполагается, что погребенным мог быть служитель храма.

Находку уже направили в Бюро судебно-медицинской экспертизы Омска. Специалисты постараются максимально полно воссоздать образ древнего сибиряка: возраст, пол, национальность, время погребения - современные технологии это позволяют.