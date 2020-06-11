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11.06.2020 11:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Омской области обнаружили захоронение 300-летней давности

Текст: Светлана Сибина (Омск)
СУ СК России по Омской области СУ СК России по Омской области
СУ СК России по Омской области

Уникальную находку 10 июня обнаружили коммунальщики, копавшие траншею возле дома культуры в центре Тары. Работы срочно остановили. А к делу подключили археологов и следственные органы.

Фото: Пресс-служба ГК "Автодор"
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- Костные останки человека обнаружены на глубине четырех метров. Они находились в необычном гробу, в виде ствола цельного дерева длиной два метра, с выдолбленной в нем полости. Предположительно, захоронению может быть не менее 300 лет. При внешнем осмотре повреждений на костях не выявлено, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

По словам сыщиков, поскольку гроб обнаружен в историческом центре Тары вблизи места, где ранее стояла церковь, предполагается, что погребенным мог быть служитель храма.

Находку уже направили в Бюро судебно-медицинской экспертизы Омска. Специалисты постараются максимально полно воссоздать образ древнего сибиряка: возраст, пол, национальность, время погребения - современные технологии это позволяют.

Общество История Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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