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11.06.2020 10:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Томске департамент закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Текст: Наталья Граф

Вспышка коронавируса зарегистрирована в департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. COVID-19 выявлен у главы департамента Виктора Сиротина и его подчиненных.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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- Состояние Сиротина удовлетворительное. Его инфицирование установлено в результате вовремя проведенного эпидрасследования одного из крупных очагов в Томске, - сообщил "РГ" начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов. - Контактные лица прошли тестирование, анализы у всех отрицательные.

Как сообщает "Интерфакс", здание областного департамента по проспекту Кирова, 14 закрыто на карантин.

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