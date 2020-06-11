В Томске департамент закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Вспышка коронавируса зарегистрирована в департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. COVID-19 выявлен у главы департамента Виктора Сиротина и его подчиненных.

- Состояние Сиротина удовлетворительное. Его инфицирование установлено в результате вовремя проведенного эпидрасследования одного из крупных очагов в Томске, - сообщил "РГ" начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов. - Контактные лица прошли тестирование, анализы у всех отрицательные.

Как сообщает "Интерфакс", здание областного департамента по проспекту Кирова, 14 закрыто на карантин.